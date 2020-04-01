Киевская штучка зазывает одичавших карателей на трансцендентные духовные практики

01.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вернувшимся с войны в Донбассе украинским боевикам с посттравматическим синдромом для адаптации в мирном обществе будут полезны духовные практики культового режиссёра Дэвида Линча.

Об этом в эфире YouTube-канала «Эхо Киева» заявила украинская телеведущая Снежана Егорова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу того, что происходит на Востоке – это вообще печальная история. Потому что – как раз пресловутый Дэвид Линч, легендарный и прекрасный режиссёр всех времён и народов, приезжал в Киев не как режиссёр, а как гуру по трансцедентальной медитации, для того, чтобы объяснить людям, стране, в которой идёт война, что когда она закончится, а она закончится в любом случае рано или поздно, общество получит огромное количество людей с посттравматическим синдромом.

И эти люди не будут виноваты в том, что они не могут адаптироваться к мирной жизни, они не будут виноваты, в том, что у них в голове будут жить чудовища, которые будут периодически несанкционированно из неё выпрыгивать, и от этого могут страдать близкие и далёкие, и общество в целом.

Он пытался объяснить, что с помощью, например, трансцедентальной медитации, определённых духовных практик таких людей можно балансировать, давать им осознание того, что с ними происходит. Потому что самое страшное, что происходит с людьми – когда они не знают, как владеть эмоциями, страхами, паническими атаками и какими-то физиологическими вещами, которые уже организм, который прожил, пройдя через такие стрессы, он просто не контролируемый усилием воли…

Если человек не плачет, он берёт пистолет и идёт, стреляет, либо сжимает кулаки и кому-то даёт в глаз. Хорошо, если в стенку или ещё что-то. Ну и зачастую, естественно, самый простой способ снять эмоциональное напряжение – это алкоголь, наркотики и прочие вещи. О таких вещах во всём цивилизованном мире люди знают, они об этом говорят», – переживает Егорова.