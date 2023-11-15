«Китай наступает, мы на пределе» – в сенате США потребовали сбросить с воза Украину

Анатолий Лапин.  
15.11.2023 18:40
  (Мск) , Вашингтон
Просмотров: 589
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина, Финансы


Настоящим противником США является Китай, поэтому готовиться нужно к противостоянию с ним. Помощь Израилю тоже важна, потому что у него есть ясная цель. При этом от Украины США получают лишь лозунги и нагнетание страха – в то время, как военно-промышленная база Штатов находится на пределе возможностей.

Об этом на дебатах в Вашингтоне заявил сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Настоящим противником США является Китай, поэтому готовиться нужно к противостоянию с ним. Помощь Израилю...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Каждый театр очень отличается от других. Израилю нужны разные вещи, Украине, возможно, нужны другие вещи, Тайваню, возможно, нужны другие вещи. О, и кстати, Соединенным Штатам Америки, возможно, нужны другие вещи, поскольку мы сталкиваемся с нашим главным соперником в мире. За всю историю отношений этой страны с Китаем не было ничего подобного. У нас никогда не было такого экономического соперника, ядерной державы и военизированного противника, как Китай.

Может быть, нам стоит поговорить об этой военно-промышленной базе так, как мы говорим об этом сейчас? Я думаю, что это предложение пользуется широкой поддержкой, поскольку оно касается возможностей дальнего радиуса действия. Наша военно-промышленная база прямо сейчас находится на пределе возможностей.

Мы на пределе возможностей, мы должны наращивать их, я поддерживаю это. Но я думаю, что нам стоит провести дискуссию о том, что нужно Соединенным Штатам. Но что касается Израиля, то у них есть четкая цель. Мне еще предстоит услышать то, что касается Украины. Все, что мы получаем – это снова лозунги и нагнетание страха», – заявил Шмитт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть