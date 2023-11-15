«Китай наступает, мы на пределе» – в сенате США потребовали сбросить с воза Украину

Настоящим противником США является Китай, поэтому готовиться нужно к противостоянию с ним. Помощь Израилю тоже важна, потому что у него есть ясная цель. При этом от Украины США получают лишь лозунги и нагнетание страха – в то время, как военно-промышленная база Штатов находится на пределе возможностей.

Об этом на дебатах в Вашингтоне заявил сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый театр очень отличается от других. Израилю нужны разные вещи, Украине, возможно, нужны другие вещи, Тайваню, возможно, нужны другие вещи. О, и кстати, Соединенным Штатам Америки, возможно, нужны другие вещи, поскольку мы сталкиваемся с нашим главным соперником в мире. За всю историю отношений этой страны с Китаем не было ничего подобного. У нас никогда не было такого экономического соперника, ядерной державы и военизированного противника, как Китай. Может быть, нам стоит поговорить об этой военно-промышленной базе так, как мы говорим об этом сейчас? Я думаю, что это предложение пользуется широкой поддержкой, поскольку оно касается возможностей дальнего радиуса действия. Наша военно-промышленная база прямо сейчас находится на пределе возможностей. Мы на пределе возможностей, мы должны наращивать их, я поддерживаю это. Но я думаю, что нам стоит провести дискуссию о том, что нужно Соединенным Штатам. Но что касается Израиля, то у них есть четкая цель. Мне еще предстоит услышать то, что касается Украины. Все, что мы получаем – это снова лозунги и нагнетание страха», – заявил Шмитт.