Климкин: «Похоже, былому «Рамштайну» – капут»

Вадим Москаленко.  
16.09.2025 20:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 682
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Нехватка вооружений свела ситуацию к тому, что все инициативы формата «Рамштайн» теперь полностью зависят от росчерка пера Дональда Трампа, который, в свою очередь, витает в переговорных иллюзиях.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нехватка вооружений свела ситуацию к тому, что все инициативы формата «Рамштайн» теперь полностью зависят...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я не знаю, позволяет ли сегодняшний «Рамштайн» принимать все необходимые решения. Это, скорее всего, первый уровень. Без того, чтобы Трамп и ключевые игроки сказали «ОК», наверное, «Рамштайн» не даст нам тех результатов…

Фундаментально проблема заключается в том, достаточно ли имеется тех вооружений у наших союзников. И это реально вызов, мы это видим по американским запасам, по европейцам. Например, БК для «Пэтриота» – это только американцы и частично японцы.

Вторая история заключается в том, готовы ли европейцы приватизировать, поскольку есть разные вооружения, и они должны сейчас за это платить, по американской схеме», – вещал Климкин.

«Третьей историей» он назвал психологические ощущения Трампа на переговорах.

«А он считает, что он пока что классно ведёт переговоры, что он втянул Путина в переговорный трек, его это устраивает. Он прекрасно понимает, что переговоры между ним и Путиным, это его так же устраивает. Также он понимает, что европейцы от него зависимы, и так или иначе, если не в ключевых деталях, то в фундаментальных вещах – пойдут за ним», – добавил украинский экс-министр.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить