Климкин: «Похоже, былому «Рамштайну» – капут»

Нехватка вооружений свела ситуацию к тому, что все инициативы формата «Рамштайн» теперь полностью зависят от росчерка пера Дональда Трампа, который, в свою очередь, витает в переговорных иллюзиях.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не знаю, позволяет ли сегодняшний «Рамштайн» принимать все необходимые решения. Это, скорее всего, первый уровень. Без того, чтобы Трамп и ключевые игроки сказали «ОК», наверное, «Рамштайн» не даст нам тех результатов… Фундаментально проблема заключается в том, достаточно ли имеется тех вооружений у наших союзников. И это реально вызов, мы это видим по американским запасам, по европейцам. Например, БК для «Пэтриота» – это только американцы и частично японцы. Вторая история заключается в том, готовы ли европейцы приватизировать, поскольку есть разные вооружения, и они должны сейчас за это платить, по американской схеме», – вещал Климкин.

«Третьей историей» он назвал психологические ощущения Трампа на переговорах.