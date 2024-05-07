Крым – главная точка усилий Украины в этой войне, – Чмут

Крым для Украины является главной точкой приложения военных усилий. При этом, «западные партнеры» не запрещают бить по полуострову своим оружием. Стратегической же целью для ВСУ остается Крымский мост.

Об этом в эфире ТСН заявил украинский волонтер, военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Крым – это главная точка приложения усилий для Украины в этой войне на сегодня. Во-первых, Крым – украинский, и мы не ограничены в возможностях реализации любого милитарного потенциала на оккупированной территории. И, кажется, никто из партнеров тут не имеет никаких сомнений, споров и знаков вопроса. Во-вторых, Крым – это идеологически символическое место для России в ее истории, для ее режима, пропаганды, всего этого пузыря, в котором они существуют. Каждый удар – это не просто Х уничтоженных людей Y уничтоженной техники, это – удар по Российской империи, ее амбициям, истории, ее самоуверенности и три точки.

Керченский мост выполняет действительно важную логистическую функцию, и с точки зрения военного обеспечения, и с точки зрения поддержки функционирования там оккупационной власти. Его уничтожение – это одна из стратегических задач Украины на данном этапе войны, которая должна была бы существенно повлиять на возможности обеспечения и группировки войск, и оккупационной администрации. С получением дальнобойного оружия, в первую очередь ATACMS как кассетной, так и моноблочных до 300 километров с TAURUS, с украинскими «Нептунами», с другими средствами поражения, которые у нас есть – и беспилотниками, – много разного у нас есть своего и чужого, мы можем держать под огневым контролем – не постоянным, но можем держать ту железную дорогу, которую они пытаются строить по Приазовью до Крыма. Плюс, аэродромы – значительная часть, если не большинство находятся в зоне поражения, море фактически для россиян ограничено и оно не находится под постоянным огневым контролем, – тут только северная и южная, западная часть. Но за счет морских дронов мы можем наносить эффективные и точечные удары по плавсредствам», – заявил Чмут.

Напомним, накануне британское издание The Independent опубликовало статью, в которой говорится, что Россия больше не использует Крымский мост для снабжения своих войск, поэтому этот объект «больше не может представлять собой важную военную цель для ВСУ».