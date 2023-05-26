Крымское ТВ: Выпускники военных вузов беспомощны в СВО – их учили совершенно другой войне

Любовь Смирнова.  
26.05.2023 16:32
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Образование, Россия, Спецоперация


Система подготовки офицеров в высших военных учебных заведениях России устарела и не соответствует требованиям современного ведения боя. Выпускники-лейтенанты не знают ни тактики штурма зданий, ни наведения артиллерии, ни управления БПЛА, что просто недопустимо.

Об этом заявил в эфире «Крым24» ветеран боевых действий, инструктор по боевой подготовке и тактической медицине с позывным «Дульдурга», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Система подготовки офицеров в высших военных учебных заведениях России устарела и не соответствует требованиям...

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«Проблем очень много, начиная от БПЛА и управления, – отметил он. – Управление – это основное сейчас, что в наших войсках должно быть модернизировано.

Это будет, если в наших высших военных учебных заведениях поменяют программу обучения наших офицеров.

В данный момент сегодня буквально я обучал девять лейтенантов – Москва, НВКУ (Новосибирское высшее военное командное училище). Честно скажу – очень-очень не доволен.

Война сейчас – это не Чечня и не Афган. Понимаю, кто-то на руководящей там должен, может быть, сидеть и дослужиться, но пора дать молодёжи идти вперёд, именно в преподаватели, которые прошли что-то, кто прошёл эту спецоперацию и видел всё, что там происходит, и как должно это происходить».

«Я сразу говорю: если курсант не умеет управлять БПЛА – это очень плохо, если курсант не умеет элементарно наводить «арту» – это плохо. А вот знать сопромат и высшую математику ему необязательно, хотя, понятно, что это надо.

Я готовлю людей разного направления, начиная от теробороны, добровольцев и, в том числе, инструкторов. Готовлю, в том числе, потому что очень много недоработок.

Дают такие знания, не говорю, что кто-то хуже, кто-то лучше, но основной язык, который надо иметь, тематики, которые надо разрабатывать, – их нет.

Потому что, если здесь дать основные азы людям, они будут себя уверенно чувствовать там, на переднем крае.

Я им всегда объясняю: ребята, сейчас ваша задача усвоить то, что сейчас вам дают.

Многие не имеют даже поверхностных представлений, что такое штурм окопа, штурм здания или лесополосы. Пусть этот минимум хотя бы будет, поскольку, если будет кость, мясо будет нарастать.

И, если будут вами правильно управлять, дальше дадут вам те знания, которые должны получать, вы их получите. Тем более, что война открывает человека».

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