Кулеба: Хотим в ЕС – придётся покаяться публично за «Волынскую резню»
В процессе украинской евроинтеграции страны Центральной Европы жестоко отыграются на Украине за все те унижения, через которые они сами прошли, чтобы вступить в ЕС.
Об этом в интервью укропропагандистке Светлане Павелецкой заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Что касается угрозы со стороны России, Польша будет всегда на стороне Украины, и я не считаю, что вопросы военно-технического сотрудничества стоят в зоне риска. А вот вопрос ЕС – то пространство, где произойдут акты самоутверждения.
Все наши соседи вдоль западной границы будут вести себя примерно одинаково. И Польша, и Словакия, и Венгрия, и Чехия. Наверное, наиболее конструктивной будет Румыния в этом плане из наших соседей. Почему? Когда ЕС расширялся на страны Центральной Европы в начале 2000-х годов, их, условно говоря, сильно избили, ограничили, навязали им условия, потому что страны Центральной Европы очень хотели стать членами ЕС.
А теперь страны Центральной Европы, пережившие эту боль, помнят её очень хорошо, они тоже банально хотят самоутвердиться. За счёт кого? За счёт Молдовы, маленьких стран Балкан не сильно посамоутверждаешься. А вот на Украине можно показать свою силу, свою мощь. И сказать, мы Украину нагнули, мы Украину заставили. И поэтому здесь будут проблемы», – рассуждал Кулеба.
Он выразил опасения, что Украине припомнят всё.
«Хотите, чтобы мы поддержали вступление? Давайте публичное извинение за «Волынь». Всё это будет. Нам надо пройти этот путь. Если нет, если мы говорим, что нам наше достоинство важнее, тогда не надо идти на все эти компромиссы, надо занимать принципиальную позицию и всех посылать. Но думаю, что это стратегически безрассудно будет», – заключил экс-министр.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: