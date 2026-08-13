Лавру намерены разрушить духовно – захоронениями униатов-нацистов

Игорь Шкапа.  
13.08.2026 21:56
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Вандализм, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Затеянные киевским режимом перезахоронения деятелей украинского национализма – это надругательство над их останками.

Об этом в эфире видеоблога «МаякUA» заявил депутат ВР прошлого созыва, экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Затеянные киевским режимом перезахоронения деятелей украинского национализма – это надругательство над их останками. Об...

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Ведущий попросил прокомментировать инициированную Киевом эксгумацию останков основателя ОУН Евгения Коновальца, которого намерены перезахоронить на Украине.

«Я считаю, это надругательство над телом. И я обращаюсь публично к руководителям националистических организаций, к людям, которые так себя называют. Я обращаюсь к военным, потому что Коновалец военным был, которые его уважают, 3-я штурмовая и так далее. Вы можете сказать слово. Останки берут и везут в болото в ситуации, когда страна объята огнём. Это для чего?», – возмущается бывший «азовец».

Кроме того, он обратил внимание, что впоследствии Коновальца и прочих деятелей украинского национализма намерены похоронить на территории Киево-Печерской лавры, где планируется построить соответствующий пантеон.

«Пантеон разрушит физически Лавру, разрушит её духовно, потому что, например, Мельник, Коновалец – греко-католики. А это третий удел земной Пресвятой Богородицы, одной из святынь православия всемирного.

Это специально делается. Для чего это делается вообще? Это уместно сейчас делать в горящей стране? Это вообще на голову не налазит», – негодует Мосийчук.

По его словам, диктатор Зеленский «специально превращает страну в камикадзе по всем фронтам – духовному, историческому, военному, ну, по всем».

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