Технологии российских боевых беспилотников будут выгодно использовать в спорте

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Задача России не растратить научные и технологические достижения отечественных ученых для фронта, а использовать их в мирной жизни.

Об этом генеральный директор АНО «Центр беспилотных систем и технологий» Дмитрий Рубинштейн заявил на круглом столе в «Народном фронте», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот есть искусственный интеллект, с помощью которого дроны наводятся и происходит распознавание целей. Этот же искусственный интеллект прекрасно обрабатывает мячик на падел-корте. Недавно видел, ребята сделали совершенно потрясающую вещь примерно на два нуля дешевле, чем западные аналоги. Это пример простого понятного применения совсем военной технологии», – сказал Рубинштейн.

Падел-теннис — это динамичный ракеточный вид спорта, который сочетает элементы большого тенниса и сквоша. В него играют парами (2 на 2) на компактной площадке, окружённой стенами, от которых мяч может отскакивать и оставаться в игре.