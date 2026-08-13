Технологии российских боевых беспилотников будут выгодно использовать в спорте

Елена Острякова.  
13.08.2026 21:26
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Спорт, Украина


Задача России не растратить научные и технологические достижения отечественных ученых для фронта, а использовать их в мирной жизни.

Об этом генеральный директор  АНО «Центр беспилотных систем и технологий» Дмитрий Рубинштейн заявил на круглом столе в «Народном фронте», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Задача России не растратить научные и технологические достижения отечественных ученых для фронта, а использовать...

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«Вот есть искусственный интеллект, с помощью которого дроны наводятся и происходит распознавание целей. Этот же искусственный интеллект прекрасно обрабатывает мячик на падел-корте.

Недавно видел, ребята сделали совершенно потрясающую вещь примерно на два нуля дешевле, чем западные аналоги. Это пример простого понятного применения совсем военной технологии», – сказал Рубинштейн.

Падел-теннис — это динамичный ракеточный вид спорта, который сочетает элементы большого тенниса и сквоша. В него играют парами (2 на 2) на компактной площадке, окружённой стенами, от которых мяч может отскакивать и оставаться в игре.

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