ЛДПР поддержала «уникальных русских мужиков» из Мариуполя

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ЛДПР намерена поддерживать ООО «Азов Трак», производящее запасные части для европейских и отечественных грузовиков и спецтехники.

Об этом лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил сегодня на встрече лидеров парламентских фракций с президентом России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Недавно в Мариуполе мы были на уникальном предприятии, где наши русские мужики делают уникальные детали на автомобили – не хуже, а лучше, чем европейские. Мы «Азов Траку», конечно, поможем, но здесь нужны серьезные государственные программы, которые мы в ближайшее время хотим предложить», – сказал Слуцкий.

ЛДПР также намерена поддержать разработчиков искусственного интеллекта из Липецка и реставрацию объектов культурного наследия в Костроме.