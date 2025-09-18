ЛДПР поддержала «уникальных русских мужиков» из Мариуполя

Елена Острякова.  
18.09.2025 22:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 209
 
Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Транспорт


ЛДПР намерена поддерживать ООО «Азов Трак», производящее запасные части для европейских и отечественных грузовиков и спецтехники.

Об этом лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил сегодня на встрече лидеров парламентских фракций с президентом России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Недавно в Мариуполе мы были на уникальном предприятии, где наши русские мужики делают уникальные детали на автомобили – не хуже, а лучше, чем европейские. Мы «Азов Траку», конечно, поможем, но здесь нужны серьезные государственные программы, которые мы в ближайшее время хотим предложить», – сказал Слуцкий.

ЛДПР также намерена поддержать разработчиков искусственного интеллекта из Липецка и реставрацию объектов культурного наследия в Костроме.

