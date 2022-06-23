Литва может утратить государственность вслед за Украиной – Кедми

23.06.2022  17:55 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Калининград, Литва, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

После попытки заблокировать Калининград Литва может потерять свою государственность.

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После попытки заблокировать Калининград Литва может потерять свою государственность. Об этом в эфире телеканала...

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«Литва сделала шаг, который можно использовать даже для силовых действий против них. Что посчитает Россия возможным в данной ситуации для себя? Я я не знаю… Если события будут развиваться так, как все ожидают, то Украина вряд ли останется приморской страной. Тогда что она может предоставить?

Вся эта мышиная возня квазигосударств, какие-то международные решения – пусть сначала станут государством, а потом занимаются международной политикой. Пока они все больше и больше теряют основания для того, чтобы считаться с ними как с независимыми государствами. Украина с одной стороны, а эти прибалтийские, как бы государства, с другой стороны. Литва очень быстро может потерять свою государственность», – заявил Кедми.

 

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