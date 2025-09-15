Лукашенко: «Я наблюдаю за новыми регионами РФ»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Живой!», – так приветствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко губернатора Херсонской области РФ Владимира Сальдо.

Их встреча состоялась сегодня в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я очень внимательно наблюдаю за тем, как развиваются события на новых территориях России. Особенно в Херсонской области. Меня удивляет, что в этой ситуации, когда не просто постреливают, а идет война на вашей земле, вы и хлеб убираете, и занимаетесь другими вопросами. Мы всячески готовы содействовать вам в развитии сельского хозяйства, в поставке необходимой техники. Я уверен, что по цене-качеству продукции, равной белорусской, у вас не будет», – сказал Лукашенко.

Он выразил готовность открывать в Херсонской области сервисные центры белорусской техники и закупать херсонскую плодоовощную продукцию.

Сальдо поблагодарил Лукашенко в своем тгк.