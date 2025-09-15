Лукашенко: «Я наблюдаю за новыми регионами РФ»

Елена Острякова.  
15.09.2025 13:51
  (Мск) , Москва
Просмотров: 530
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Херсон


«Живой!», – так приветствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко губернатора Херсонской области РФ Владимира Сальдо.

Их встреча состоялась сегодня в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я очень внимательно наблюдаю за тем, как развиваются события на новых территориях России. Особенно в Херсонской области. Меня удивляет, что в этой ситуации, когда не просто постреливают, а идет война на вашей земле, вы и хлеб убираете,  и занимаетесь другими вопросами.  Мы всячески готовы содействовать вам в развитии сельского хозяйства, в поставке необходимой техники. Я уверен, что по цене-качеству продукции, равной белорусской, у вас не будет»,  – сказал Лукашенко.

Он выразил готовность открывать в Херсонской области сервисные центры белорусской техники и закупать херсонскую плодоовощную продукцию.

Сальдо поблагодарил Лукашенко  в своем тгк.

«Для Херсонщины особенно важен опыт Беларуси в аграрной сфере и машиностроении. Эти направления открывают новые возможности для восстановления экономики региона и создания дополнительных рабочих мест. Уверен, что наше сотрудничество принесёт ощутимые результаты и для херсонцев, и для белорусов», – написал губернатор.

Метки: , ,

Все новости за сегодня



