«Министр обороны» Тихановской: Польша и Литва готовят для Лукашенко ультиматум по «Вагнеру»

Елена Острякова .  
18.08.2023 20:47
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Польша, Прибалтика, Пропаганда, Россия, Скандал


Польша и Литва готовятся выдвинуть ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Об этом в интервью украинскому радио «Наше время» заявил «министр обороны» самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской Валерий Сахащик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша и Литва готовятся выдвинуть ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом в интервью...

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«Я знаю, что руководство Литвы, Латвии и Польши сейчас очень серьезно занимается выработкой программы противодействия режиму Лукашенко. Я ожидаю, что в недалеком будущем будет выдвинут определенный ультиматум. Я жду этого, и думаю, что это будет достаточно скоро. Одним из условий будет – убрать с территории Беларуси вагнеровцев. Будет требование прекратить поддержку России. И еще ряд требований , который сейчас в стадии обсуждения находятся», – сказал Сахащик.

Он считает, что в случае невыполнения Лукашенко требований ультиматума, Польша, Литва и Латвия полностью перекроют границы с Белоруссией, а также заблокируют денежные переводы из Европы.

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