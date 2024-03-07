Мосийчук: Вашингтон готовит кровавую сдачу Украины русским

Соединенные Штаты понимают, что Украина долго не продержится. Об этом в своём видеоблоге заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции на Донбассе Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, уже очевидно, что на выборах победит Дональд Трамп.

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«Это понимает deep state, это понимает демшиза, вся эта либерастическая тусовка. И ещё они понимают, что первое, что будут делать Трамп, это не мирить Украину с Россией, не сдавать Украину России, не обниматься с Путиным. Он начнёт аудит расходов администрации Байдена и, в первую очередь, расходов на войну на Украине. Там списаны миллиарды. Гуманитарка, оружие, финансы. Именно поэтому Байден не преследует наших «зелёненьких» коррупционеров, не даёт их хватать за руку, тащить в тюрьму. Именно потому что его администрация полностью погрязла в коррупции на нашей войне. Этой администрации уже пох на Байдена, он уже старый, может и до выборов не дожить, но они знают, что трамписты будут догонять их последовательно», – заявил Мосийчук.

Он напомнил о скоропостижной отставке заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

«Нуланд не просто ходила и эпатажно печенье на Майдане раздавала, она курировала украинскую политику последние 10-15 лет, за исключением времён правления Трампа. Она причастна к формированию правительств, к уничтожению целых отраслей, социальных и прочих, к тому, что творится с нашими недрами, нашим богатством. Это она притянула Супрун и разобралась с нашей медициной, притянула Яресько и разобралась с нашими финансами, это она любил премьеров Гончаруков, Яцениюков и иже с ними. Это она с Порошенко в дёсна билась и с Зеленским точно так же. И её отправляют срочно в отставку», – напомнил экс-депутат.

Он добавил, что на место Нуланд ставят человека, «который слил Афганистан, который был послом, когда они все на самолётах бежали оттуда».

«И есть все подозрения, что они готовят сдать Украину русским. Сдать с боем, чтобы сжечь все следы. Уничтожить все следы своей коррупции. Когда будет Руина, когда превратят Украину в какую-нибудь Сирию или что-то хуже, тогда никто не будет разбираться в их коррупции, в заработанных на украинской крови миллиардах», – предупредил Мосийчук.

Он призвал каким-то образом сделать так, чтобы и не дать Москве победить, и не позволить американцам слить Украину русским.

«Мы входим в страшной период турбулентности для нашего государства. Наше главное задание – идти своим национальным курсом, не дать Москве оккупировать нашу страну, но точно так же не дать Вашингтону слить Москве нашу страну. Курс должен быть один – на суверенитет и государственную независимость Украины как от Москвы, так и от Вашингтона. Должны дистанцироваться и сохранить государственность и будущее украинской нации», – взывал нацист.