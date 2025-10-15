Московская ПВО отобьёт залп из тысячи ракет! – генерал ВСУ призывает «влупить» по Сибири
У Украины нет и не предвидится количества ракет для хоть сколько-нибудь эффективного удара по Москве.
Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вопрос не в количестве ракет, которые нам дадут. А вопрос в одновременной возможности нанести удары этими ракетами. Потому что абсолютно спокойно крылатые ракеты определёнными системами ПВО сбиваются. Сбиваются в тех районах, которые могут вызывать у нас интерес.
Поэтому я категорически против, чтобы мы лупили по Москве, потому что будут сбивать. Возможность ПВО Московского округа где-то тысяча целей в одном залпе, могут сбить. Столько у нас не будет», – сказал Кривонос.
«А вот где-то туда по провинциальным направлениям – вот там есть, где жирно влупить! По ТЭС, по газонефтепереработкам, по газонефтедобывающим узлам. Это супер, это можно делать абсолютно спокойно. И русские пока ещё на данном этапе одной ладошкой три сраки не прикроют», – агитировал укро-генерал.
