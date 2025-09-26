Может понадобиться мобилизация в России еще миллиона человек, – полковник
В случае, если Запад в ближайшее время попытается расширить конфликт, втянув в противостояние с Россией еще и Молдову, в РФ понадобится дополнительно мобилизовать еще миллион человек.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если говорить о существующем составе Вооружённых Сил, то эти Вооружённые Силы прошли частичную мобилизацию и оптимизированы для введения локальной войны, что имеет место быть на Украине, если смотреть с точки зрения масштабов конфликта.
В случае, если конфликт будет расширяться, то нам придётся провести дополнительную мобилизацию ещё около миллиона человек, по моим оценкам, если будет конфликт типа украинского по размеру, по территории.
Более крупный масштаб, если будет расширяться конфликт, – это, согласно нашей доктрине, переход к применению тактического ядерного оружия», – заявил Сивков.
