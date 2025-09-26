Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны НАТО открыто готовятся к конфликту с Россией на территории Молдовы и юго-запада Украины. Для этого уже длительное время в регион перебрасываются войска и создается командование.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Речь идет о зоне «Молдова-юго-запад Украины». Там, на границе с Молдовой уже создан корпус натовский с участием британских, французских войсковых частей. Плюс развернуты штабы и контингенты войск Британии и Франции на территории Одесской области. Надо иметь в виду, что появление иностранных войск на территории воюющего государства для его оппонента является основанием на то, что эти иностранные войска являются законной целью. Страны, которые туда направили войска, согласно международному праву, являются вступившим открыто в военный конфликт. То есть,без объявления войны Франция и Британия начала военные действия против России на территории Украины», – заявил Сивков.

Причиной такого развертывания, по мнению эксперта, является исчерпание демографического и военно-стратегического ресурса Украины. Сивков также отмечает, что никакого тупика на фронте нет, и российской армии по силам развернуть крупную наступательную кампанию:

«Болтовня купленных журналюг с экранов телевизоров и в статьях о том, что наступил тупик – никакого тупика нет. Решить задачу с беспилотниками можно вполне. Дистанционное минирование – это тоже не причина для остановки боевых действий, особенно учитывая наше превосходство в артиллерии, в снарядах, в авиации. Это всё лишь оправдание того, чтобы продолжать политику, при которой у российской армии связаны руки за спиной, чтобы она не могла успешно действовать так, как она может действовать».

Прямое столкновение с регулярной армией НАТО, по мнению Сивкова, грозит ядерным конфликтом: