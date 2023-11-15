«Мы на грани пропуска красной линии»: мигранты в РФ собираются жить по законам шариата – Семигин

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Более 40% мигрантов хотели бы жить не по российским законам, а по законам шариата. Они создают иерархическое самоуправление через молельные дома, в которых культивируется радикальный ислам и этнические анклавы.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей Геннадий Семигин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что там культивируется часто? Недовольство, ненависть, пренебрежение к нашим гражданам, радикальный ислам. Во что это переросло? Вы помните, чтобы 30 или 15 лет назад они устраивали шествия и митинги? Это общественный вызов, демонстрирующий, что мы тут не мигранты, а чуть ли не главные», – казал Семигин.

Он считает, что в России нужно создавать реестр мигрантских анклавов и изучать, как они создаются.

«Я убежден, что так вместе собраться можно только путем нарушений, на которые не реагировало ни МВД, ни глава района. Если эти анклавы начнут формироваться в больших объемах, вы потом, как в Европе и Америке, ничего с ними не сделаете. Как вы будете их расселять? С автоматами?», – вопрошал Семигин.

Он полагает, что Россия стоит «на грани пропуска красной линии».