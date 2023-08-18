«Мы обречены»: после войны Украину заселят другие нации – Комаровский

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Закрытие украинских границ для мужского населения приведёт к развалу миллионов семей и к тому, что после войны в «незалежную» вместе с украинками вернутся представители других наций.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил друг пропагандиста Дмитрия Гордона, украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это уникальное решение, когда граница закрыта по гендерному принципу. Я не знаю таких примеров, это не имеет никакого отношения к независимости. Украина, в которой развалится четыре миллиона семей, – она обречена. Потом, когда границы откроют, сюда приедут другие семьи, или другие люди, другие нации, создавать принципиально другую страну», – сказал Комаровский.

Он подчеркнул, что Киев интересует не украинский народ, а эти территории, которые могут быть заселены кем угодно.

«Мы ради чего сражаемся – ради независимости Украины или ради независимости этой территории? Это ж немножко разные вещи. А территория определяется, прежде всего, людьми, которые здесь живут, их свободой», – добавил врач.