«Мы обречены»: после войны Украину заселят другие нации – Комаровский

Вадим Москаленко .  
18.08.2023 17:24
  (Мск) , Киев
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Демография, Дзен, Миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Закрытие украинских границ для мужского населения приведёт к развалу миллионов семей и к тому, что после войны в «незалежную» вместе с украинками вернутся представители других наций.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил друг пропагандиста Дмитрия Гордона, украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Закрытие украинских границ для мужского населения приведёт к развалу миллионов семей и к тому,...

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«Это уникальное решение, когда граница закрыта по гендерному принципу. Я не знаю таких примеров, это не имеет никакого отношения к независимости.

Украина, в которой развалится четыре миллиона семей, – она обречена. Потом, когда границы откроют, сюда приедут другие семьи, или другие люди, другие нации, создавать принципиально другую страну», – сказал Комаровский.

Он подчеркнул, что Киев интересует не украинский народ, а эти территории, которые могут быть заселены кем угодно.

«Мы ради чего сражаемся – ради независимости Украины или ради независимости этой территории? Это ж немножко разные вещи. А территория определяется, прежде всего, людьми, которые здесь живут, их свободой», – добавил врач.

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