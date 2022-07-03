На что делает ставку Калининград вопреки санкциям

Несмотря на очевидные неприятности, связанные с организованной Литвой торгово-транспортной блокадой, Калининградская область уверенно смотрит в будущее и активно стимулирует развитие туризма и бизнеса в регионе.

Об этом в сюжете «RT» во время беседы с депутатом Госдумы Виталием Милоновым сказала уполномоченная по защите прав предпринимателей в Калининградской области Светлана Нижегородова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что сфера туризма у нас будет развиваться быстрее всех остальных, на текущий момент. Пандемия показала, какой у нас потенциал в этом плане есть. О Калининграде много кто не знал, когда были открыты внешние рынки туризма. Когда люди приезжают в Калининград летом, видят, какая у нас тут есть история, какие построены гостиница и инфраструктура, море, солнце – думаю, что туризм будет большим. Он более осязаемый в плане санкций. Если самолеты летают, турист может (прибыть к нам – ред.) и хорошо отдохнуть. Вложения в туризм тоже будет. Сложнее, конечно, с экспортной и импортной историей, производствами, которые у нас всегда были. У нас ОЭСР – особая экономическая зона – которая была всегда заточена именно на экспортно-импортные отношения. Здесь, конечно, сложности, мы их почувствовали сразу. Но знаю, что предприятия переориентируются на разные рынки вынуждено», – убеждена она.

Нижегородова подчеркнула интенсивность приобретения в Калининграде недвижимости постоянными гостями города. По ее мнению, регион может оказаться не менее привлекательным и для предпринимателей.

«Посмотрите на турпоток, который с каждым годом все больше и больше. Можно просчитать правильный бизнес-план, который сработает. Туризм всегда тянет с собой историю с покупкой недвижимости. Если туристу нравится здесь отдыхать, то очень часто принимается решение о покупке здесь недвижимости. Мы видим, как это происходило и происходит до сих пор. К слову, об инвестициях. Почему бы тем же застройщикам не опробовать данную историю здесь, в Калининграде?» – предложила омбудсмен.

В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов подтвердил, что в настоящее время, соотечественники с большим энтузиазмом приобретают жилье в городе.

«Мы видим очень серьезный, в последние годы, спрос. Могу сказать, что многих местных это уже напрягает, потому что раньше такого не было, но тем не менее, больше половины недвижимости, которая была куплена в прошедший 2021 год, приобреталось иногородними. Мы – очень привлекательный регион и надеемся, что так и будет впредь. Действительно, у нас замечательная природа, чудесная погода, море. Приезжайте, покупайте жилье и переезжайте», – призвал Алиханов.