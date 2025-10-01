Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Украинофобские» слова венгерского премьера Виктора Орбана о том, что Россия уже победила, и вопрос только в том, кто от Киева будет подписывать мирный договор – это подрыв безопасности ЕС изнутри, против которого у Брюсселя пока нет противоядия.

Об этом на телеканале NTA заявил экс-директор украинского института нацпамяти, депутат «Европейской солидарности», нацист Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая предположила, что, может, «Орбана нужно переждать или пережить, как коммунизм в своё время».

«К сожалению, у нас нет инструментов влияния на Венгрию для того, чтобы венгры проснулись и, наконец, человека, который дискредитирует венгерский народ, который прогибается перед потомками тех, кто уничтожали Будапешт в 56 году, лишили возможности представлять это государство на международном уровне. Сам по себе пан Орбан, безусловно, является пятой колонной Кремля в Европе. К сожалению, он не единственный, но самый громкий среди тех, кого взлелеял Кремль, чтобы ослаблять Европу изнутри», – прокомментировал Вятрович.

Он добавил, что проблема заключается и в самом ЕС.