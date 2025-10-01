На «Львiв-ТВ» предложили «пережить Орбана, как коммунизм»
«Украинофобские» слова венгерского премьера Виктора Орбана о том, что Россия уже победила, и вопрос только в том, кто от Киева будет подписывать мирный договор – это подрыв безопасности ЕС изнутри, против которого у Брюсселя пока нет противоядия.
Об этом на телеканале NTA заявил экс-директор украинского института нацпамяти, депутат «Европейской солидарности», нацист Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущая предположила, что, может, «Орбана нужно переждать или пережить, как коммунизм в своё время».
«К сожалению, у нас нет инструментов влияния на Венгрию для того, чтобы венгры проснулись и, наконец, человека, который дискредитирует венгерский народ, который прогибается перед потомками тех, кто уничтожали Будапешт в 56 году, лишили возможности представлять это государство на международном уровне.
Сам по себе пан Орбан, безусловно, является пятой колонной Кремля в Европе. К сожалению, он не единственный, но самый громкий среди тех, кого взлелеял Кремль, чтобы ослаблять Европу изнутри», – прокомментировал Вятрович.
Он добавил, что проблема заключается и в самом ЕС.
«У ЕС какие-то ограниченные механизмы для того, чтобы угомонить людей, которые представляют внутреннюю угрозу. Это должно быть очень поучительной историей для ЕС, чтобы придумать механизмы, избавляющими от возможности заниматься геополитическим шантажом одной из стран ЕС, который ослабляет ЕС перед лицом большой опасности со стороны России», – вещал бандеровец.
