На Украине мечтают уничтожить Крымский мост и корабли ЧФ американскими ракетами

Новости Украины

Американские ракеты «Гарпун» и системы РСЗО М270 нужны Украине, чтобы наносить удары по Крымскому мосту и кораблям Черноморского флота.

Об этом в эфире 5 канала заявил военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При помощи «Гарпунов» можно уничтожить весь российский Черноморский флот. «Гарпун» – очень похож на «Нептун» или наоборот. Действительно, первые разработки были 40 лет назад. Но «Нептунов», к сожалению, у нас несколько десятков, а «Гарпунов» можно получить несколько сотен. Это будет хорошей добавкой к «Нептунам». «Нептуны» заложили начало, уничтожив ракетный крейсер «Москва», это был самый большой и мощный корабль. Следующий флагман, который у них будет, – это фрегат «Макаров» – идеальная мишень как для «Гарпуна», так и для «Нептуна»… Есть такая модификация М270. 300 километров, фактически это оперативно-тактическая ракета, 300 километров, которая может нанести урон Крымскому мосту», – вещал Самусь.

Похожее мнение в эфире видеоблога «Демократическая платформа» озвучил националист Елисей Ходоловский.

«Это оружие должно быть достаточно дальнобойным, чтобы попасть в такую небольшую цель с большого расстояния. Оно должно быть достаточно мощным, чтобы разрушить опоры, на которых стоит это мост, и оно должно быть достаточно малозаметным, оно должно пройти через много эшелонов противовоздушной обороны россиян в этом районе. Потому, например, из «Байрактара» мы не можем попасть в этот мост, потому что у «Байрактара» недостаточно мощные его управляемые бомбы и ракеты. Из авиации или самолетов, вертолетом мы также не можем повредить Крымский мост, во-первых, из-за силы ПВО в этом районе и, во-вторых, потому что у нас нет ракет и бомб достаточной точности и мощности. Потому остаются исключительно тактические ракеты средней или малой дальности. Достаточно 300 километров. На данный момент, это больше, чем имеет «Точка-У», чем имеет «Ольха». Потому это может быть тактическая ракета Atacms, которая запускается с платформы MLRS, которую нам могут предоставить наши западные партнеры», – мечтал рагуль.

Бывший министр по делам «оккупированных территорий» Украины Вадим Черныш в эфире телеканала «Прямой» подчеркнул, что при помощи «Гарпунов» Украина рассчитывает также разблокировать черноморские порты:

«Значительно ослабить возможность российского флота оперировать вблизи побережья, где украинские порты на Черном море, могут как раз ракеты, которых у нас не в достаточном количестве. То, что объявили эти «Гарпуны», в зависимости от типа ракет, они имеют дальний радиус действия и способны поражать цели далеко от береговой линии, что не дает возможности флоту российскому приближаться к этой линии».