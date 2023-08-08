На Украине ждут графиков отключения газа

Анатолий Лапин.  
08.08.2023 13:19
  (Мск) , Киев
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Газ, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Вслед за проблемами с электричеством на Украину придут отключения газа.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил сооснователь киевского Института энергетических исследований Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вслед за проблемами с электричеством на Украину придут отключения газа. Об этом в эфире...

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По мнению Корольчука, Россия может отказаться от транзита газа через Украину, что приведет к веерным отключениям.

«Нужно понимать, что под вопросом газ. Газ сегодня – это самая важная вещь. В прошлом году нас пронесло, вопросов не было с газом, Россия не отключала транзит своего газа через Украину, он идет. Если в этом году это произойдет, то того запаса газа, который закачивается в подземные хранилища, 14,5 миллиардов планируется, его будет мало», – сказал эксперт.

« Если такое произойдет, то нам придется с Западной Украины качать из подземных хранилищ по всем регионам газ. Тогда мы можем увидеть уже экономию не только электроэнергии, графики отключения электроэнергии, а будут и графики отключений газа, мы будем газ потреблять через 5-6 часов, с соответствующими интервалами. Это также проблема для системы, понижает эффективность ГРО (газораспределительного оборудования, – авт.), но, наверное, это будет выход из ситуации», – заявил Корольчук.

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