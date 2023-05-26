Нацизм по-одесски: Украсть деньги у ВСУ и пообещать повторить 2 мая

Уже несколько дней приблудившиеся к Одессе нацисты-натуралисты разгоняют тему о «работающей в городе огромной сети российских ботов».

Нет, это вполне возможно (тем более в русском городе), только «российскими ботами» они считают и пенсионеров, постящих в «Одноклассниках» открытки к 9 Мая, и подростков, случайно заснявших очередной прилет, которых вычисляют потом «по картинке» и наказывают.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Но тут произошло как в меме «это другое» — они обнаружили целую штаб-квартиру, якобы наводненную этими самыми ботами. Во всяком случае, ныне в свидомитских резервациях соцсетей ходит следующая цедулка:

«В Одессе по адресу переулок Высокий, 18 расположен офисный центр, на последнем этаже которого находится российская ботоферма. Каждое утро туда приходят «работать» примерно 200-300 человек, большинство из которых несовершеннолетние, все потому, что писать комментарии или отправлять жалобы не требует определенного образования или опыта. Также несовершеннолетние менее требовательны к заработной плате. А финансируется эта история, сами понимаете, кем…».

В качестве вещдока к цедулке прилагаются фото неких людей в медицинских масках (?), не слишком похожих на подростков, но похожих на гопников. Балалаек в руках нет.

Больше того, нацики и главного куратора по Одессе вычислили, и им оказался некий Александр Подобедов, избивший недавно с группой товарищей главнациста по Одессе Ганула, а пять лет назад участвовавший в «нападении» на главнациста по Киеву Стерненко.

Если кто забыл, то «нападение» я взял в кавычки потому, что в его результате бедный Стерненко оборонялся столь робко, что бежал за одним из нападавших не щадя ног, догнал и нанес ему смертельное ножевое ранение. История, конечно, мутная, в противном случае и суд не шел бы пять лет, и Стерненко, которого защищает целая армия киевских адвокатов, давно бы был оправдан на правах «выдатного» патриота.

Но мутная еще и потому, что и погибший, и упомянутый Подобедов были служащими ВСУ, а «хероев» на Украине тоже «не моги трогать». Дилемма.

А после нападения на Ганула пазл окончательно сложился — бить морду ему пришел не «русский мир, мстя за 2 мая», как утверждает жертва (аборта), а свои, ВСУшники, резонно спросив, а где дроны, бронежилеты, авто и деньги, которые ты для нас собираешь? Ответа у Ганула не нашлось, зато сам он, вчерашняя шпана подзаборная, приехал на крутом джипе.

Теперь-то и стало понятно, что аналогичная ситуация приключилась и со Стерненко, который в 2018 году истово собирал помощь на АТО — с него тоже пришли спросить и набить морду, а у того нож…

Но так как Ганулу никого замочить не удалось, и в качестве хайпа ему досталась только разбитая до кровавой юшки морда, которой он со всеми натуралистическими подробностями загадил все соцсети, аборт-переросток пообещал мстить и объявил Подобедова куратором-охранником ботофермы, добавив:

«Подобедов чисто пророссийский наемник со своей мини-армией. Полиция Одессы проявляет лояльность к врагу, кому нужно, чтобы в Одессе было российское присутствие? Патриотическое силовое крыло Одессы в подавляющем большинстве на фронте, но это не значит, что город некому защищать от внутренних вызовов», — написала хряк, сам ни разу не бывавший на фронте.

Что интересно, в полиции и СБУ действительно ни на историю с Ганулом, ни на «пророссийскую ботоферму» не отреагировали (странно, да?). Тогда он сам пришел к «кублу России» и прикрепил на здание бизнес-центра явно заказанный (на денежки, собранные для ВСУ) баннер «Осторожно! Тут находится российская ботоферма».

Да, допустить, что там действительно находится некая организация, созданная для внутреннего «мочилова» (у них же идут постоянные разборки — кто больше украл, кто патриотичнее патриот, какого военкома можно сливать за взятки, а какого нет, и т.д.), однако в российскости их происхождения уверовать сложно даже самому идиотичному идиоту.

А бутафорские нападения на Стерненко и Ганула напоминают старый эсбэушный сценарий по сливу своих же гомункулов, вышедших из-под контроля. И когда они начинают дружно сливать, калечить, убивать друг друга, хочется поддержать все стороны. Вот только к какому выводу пришел зарвавшийся Ганул, с которого теперь любой обрубок, вернувшийся с фронта, спросит: «Где деньги, Зин?». А вот к какому:

«Если не будет реакции от государства, то придется общественности заходить и вычищать наш город от сепаратизма, как мы это сделали 2 мая 14-го года».

«Несколько огнеметов и никаких ботов-орков не будет в Одессе. И судебных заседаний не нужно», — мигом поддержали его побратимы.

Понимаете, это у них индульгенция от всего. В любой непонятной ситуации — пойди и сожги русского.