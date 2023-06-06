Направления украинского «наступа». На что рассчитывает Киев?

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Передача боевых позиция в Бахмуте от ЧВК «Вагнер» подразделениям Минобороны России вызвала своего рода информационную бурю. Смогут ли подразделения официальной армии воевать не менее эффективно, чем закаленные в боях штурмовики?

Масла в огонь подливает и украинская пропаганда – мол, ВСУ уже «занимают ключевые высоты вокруг Бахмута».

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Действительно, активность ВСУ вокруг Бахмута в последние дни увеличилась. Укропы прощупывают оборону Русской армии. Украинским вождям надо потакать ожиданиям своего радикального электората, которому они обещали «наступ» и «чашечку кавы на ялтинской набережной».

И, конечно, как-то оправдывать материальные вложения своих западных спонсоров. В этом смысле попытки ряженных марионеток украинского ГУР из «РДК» и «ЛСР», естественно, являются пиаром и попытками отвлечь внимание от основного операционного направления ВСУ.

А таких направлений может быть четыре. Южные – Кинбурская коса в Херсонской области и Бердянск-Мелитополь в Запорожской для укропов, конечно, заманчивы. Но и войска русские там есть, и работают эти войска качественно.

Об этом недостаточно говорят в СМИ, но ВС РФ регулярно поражают склады вооружения и технику ВСУ, которую украинцы стягивают на южное направление. И, самое главное, в случае масштабного «наступа» укропов наши боевые порядки будут поддержаны авиацией и ракетчиками из Крыма. Даже в случае своего невероятного успеха (оплаченного большой кровью), враг просто упрется в крымские перешейки. А наши будут долбить его с флангов.

Севернее Бахмута ситуация похожая. В районе Сватово-Кременная-Лисичанск наших войск более чем достаточно. Попытки укропа прорваться хоть где-то регулярно заканчиваются бессмысленными потерями. Да и если бы враг даже захватил Лисичанско-Северодонецкую агломерацию – что дальше? Дальше предстояло бы тяжелое и кровавое продвижение в сторону Луганска. Более 100 километров боев против нашей луганской группировки и неутешительная перспектива форсирования Северского Донца.

А вот южнее Донецка, в направлении Угледар-Волноваха-Мариуполь – другое дело. Тут даже не надо брать сам Мариуполь. Для ВСУ было бы большим успехом просто перерезать трассу Н-20. В районе Волновахи, например. Или просто взять ее под огневой контроль.

Для того, чтобы пересечь «сухопутный коридор» в Крым, укропам надо просто продвинуться километров на 20-25. Что позволит им сохранить в относительной безопасности свои фланги и возможность подвоза подкреплений. Которые подтягивать в района Угледара ВСУ могут и из Днепропетровска, и с севера, от Бахмута. Разрыв логистики нашей армии между ЛДНР и Югом стал бы большим успехом врага. Именно поэтому сегодня бьют по Волновахе и атакуют «встык» наших частей.

Надо понимать, что русофобы рассчитывают в первую очередь на пропагандистский успех. Условие их победы – это деморализация нашей армии и государства. Поэтому они будут делать прорывы в тех местах, где это можно будет использовать медийно.

Для деморализации Русской армии, нашего населения и, в идеале, дестабилизации внутри России. Отсюда – демонстрации в пограничных регионах Белгородской и Брянской областей. Ракетные удары по объектам нашего тыла. Террор и убийства. Попытка захвата Запорожской АЭС. И только потом, крупномасштабный «наступ», сопровождаемый высокоточными артиллерийскими ударами и волной беспилотников.

Они рассчитывают, что наша армия побежит. Хотя бы на одном-двух главных направлениях. Какие меры нам стоит предпринять, и какие уже предпринимаются – об этом в наших следующих публикациях.