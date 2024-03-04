«Нас гонят на убой» – в ВСУ просят сограждан выходить на Майдан

Вадим Москаленко.  
04.03.2024 21:53
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Многие украинцы не хотят идти в армию, потому что для них служба стала равносильна смерти или увечью.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил военнослужащий ВСУ с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие украинцы не хотят идти в армию, потому что для них служба стала равносильна...

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«Я понимаю людей, которые не хотят идти – и просто умирать. Потому что на данный момент армия – это для многих либо смерть, либо увечье. Потому что эти десятки и сотни записей с фронта, когда целыми взводами и ротами просто говорят: «Ребята, нас просто пустили на убой».

Причём иногда это люди, которые не имеют знаний и опыта. Но я знаю случаи, когда это серьёзные люди, которые говорят: «Мы готовы идти воевать, но воевать, а не головой в забор биться, зарабатывая для кого-то звания», – сказал всушник.

Он призвал оставшихся в тылу соотечественников выходить на новый Майдан.

«Если вы не хотите идти воевать в ту армию, в которой, мягко говоря, не всё идеально – то идите на Майдан, пишите петиции, требуйте нести ответственность командному составу», – добавил «Историк».

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