«Нас никогда не возьмут в ЕС, смиритесь» – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
13.08.2026 22:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 484
 
Денацификация, Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина


У Украины слишком много экономических конкурентов в Евросоюзе, поэтому она никогда не станет частью этого объединения.

Об этом в эфире «Львовской мануфактуры новостей» заявил киевский политолог-русофоб Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины слишком много экономических конкурентов в Евросоюзе, поэтому она никогда не станет частью...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы должны наконец забыть про ЕС, и не компостировать себе мозги. Потому что поляки и венгры точно нас туда не пустят. Проведут референдумы, и скажут, что не хотят нас там видеть.

Потому что мы конкуренты по многим позициям, экономическим в первую очередь.

И не надо спорить с поляками на исторические темы. Нужно не прогибаться и ничего не признавать. Что мы тут, мы должны на цыпочках перед вами бегать? Нужно просто дать понять полякам, что оружия и технологии они не получат, с такими мансами», – важничал Загородний.

«Польша требует от нас того же, чего и русские – провести денацификацию. Венгрия требует федерализацию, разные автономии дать, постоянное представительство в парламенте. Так это же ЛНР и ДНР, один в один!

Болгария уже что-то там говорит. Словакия сейчас начнёт вспоминать, что они владели частью Закарпатья, и так далее.

Вы поймите, что мы для них – конкуренты. Они будут нас унижать, вытирать о нас ноги», – резюмировал укро-политолог.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Нас никогда не возьмут в ЕС, смиритесь» – киевский политолог

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора