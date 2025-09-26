НАТО не спасет заморские департаменты Франции от России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия может нанести по территории стран НАТО такой удар, ответ на который не предусмотрен уставными документами альянса.

Об этом в эфире бежавшего из России и признанного иноагентом либерального журналиста Евгения Киселева заявил такой же иноагет-либерал, политтехнолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белковский напомнил, что статья 5 Устава НАТО, вопреки расхожим мнениям, не содержит обязательств коллективного военного ответа в случае нападения на одного из членов.

«А 6-я статья, между прочим, подчёркивает географические границы ответственности НАТО. И из неё вытекает, что даже значительная часть территории стран НАТО не охватывается натовским зонтиком. Например, территории США. Вот Гавайские острова. На Гавайях находится Пёрл-Харбор, как мы знаем, а на острове Гуам важнейшая военно-морская база Андерсон. Это всё не территория НАТО. То есть, если там происходит что-то, к НАТО это не имеет никакого отношения, потому что это не входит в географический периметр Североатлантического альянса. Тихий океан – это ничего общего с НАТО. И большая часть заморских территорий Франции тоже не входит, не защищена. Вы знаете, с какой страной у Франции самая длинная сухопутная граница? С Бразилией. Есть французская Гвиана, и Франция – сосед Бразилии. Так вот, французская Гвиана, Новая Каледония и все прочее совершенно не защищены НАТО. То есть, можно вытворять всё, что угодно и к зоне ответственности Североатлантического альянса это не имеет отношения», – говорит Белковский.

После этого Киселев то ли иронизируя, то ли всерьез предположил, что Владимир Путин «будет договариваться с президентом Бразилии о том, чтобы начать войну с Францией».