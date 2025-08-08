Не ожидали дерзости русских, которые вышли нам в тыл – главком ВСУ

Украинское командование не рассчитало дерзость российской армии, которая провела операцию «Труба» в Курской области и вышла в тыл отступавшим подразделениям ВСУ.

Об этом в интервью ТСН заявил главком ВСУ Александр Сырский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Были сведения о том, что они могут использовать эти трубопроводы. И были поставлены задачи взять и держать под контролем наиболее такие участки, где они могут выйти наружу. Здесь задачи такие ставились и просто, вероятно, где-то не уследили, а, возможно, и не учли дерзости этих действий. Потому что это происходило в комплексе, здесь они наступали, двигались и по трубе, и детально к этому готовились, и держали в тайне это, во-первых.

Ну и во-вторых, что у них продолжалось наступление на Суджанском направлении с нескольких сторон. То есть, наверное, в ходе ведения боевых действий, скажем, ослабили внимание за этой трубой. Они вышли в тыл наших войск как раз в тот момент, когда начинали отходить», – пожаловался Сырский.