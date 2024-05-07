Неужели выгоднее ремонтировать ежегодно? – Набережной Севастополя нужен порядок, как у Ротенберга в Балаклаве

Любовь Смирнова.  
07.05.2024 20:55
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Общество, Россия


Строительство яхтенной марины в Балаклаве поставило власти Севастополя в неловкое положение: оказалось, что современные технологии и бетон позволяют возводить берегоукрепительные сооружения, устойчивые к штормам. Тогда как с Приморского бульвара сильные волны постоянно срывают плитку, асфальт и остальные дизайнерские эксперименты руководителей городского хозяйства.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил экс-нардеп Верховной Рады от Севастополя, а ныне телевизионный обозреватель Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Строительство яхтенной марины в Балаклаве поставило власти Севастополя в неловкое положение: оказалось, что современные...

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«Я недавно пересматривал видеосюжет шестимесячной давности о ходе работ на Таврической набережной Балаклавы. Напомню, там реализуется грандиозный инвестиционный проект яхтинной марины. По заявлениям, инвестиций туда будет вложено около 40 млрд руб. В сюжете я увидел высококачественные работы из специального бетона по обустройству набережной вблизи морской воды. Мы несколько лет подряд говорили именно о таком качестве работ по обустройству бетонной набережной и причалов у моря. Правда, в качестве примеров мы показывали другие уголки Крыма. Оказывается, всё это могут сделать здесь, у нас в Севастополе и делают. Возникает закономерный вопрос: почему в таком случае мы из года год видим убогое состояние центральной набережной города-героя Севастополя, которую из года в год размывают морские волны?

Общественность что-то обсуждает по этому поводу, чиновники глубокомысленно размышляют, опять же, по этому поводу, а всего то-то и нужно было взять и сделать с умом и по правилам. Сделать это ещё несколько лет назад. Тем более что качество работ в Балаклаве увидел замгубернатора (Евгений Горлов – прим. ред), который около этой набережной и давал интервью. Надеюсь, что в ближайшем будущем проблемы с главной набережной города не будет», – подчеркнул Колесниченко.

Напомним, очередной ремонт разбитой после «шторма века» набережной Приморского бульвара обойдется в 600 млн руб.

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