Noize MC передумал менять псевдоним ради антироссийского пиара

Елена Острякова.  
17.11.2023 22:50
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Д.Б., Дзен, Либералы


Рэпер-русофоб Иван Алексеев убрал букву Z из своего псевдонима Noize MC, под которым он выступает 20 лет.

Об этом он рассказал в интервью русской сбужбе Би-Би-Си, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Рэпер-русофоб Иван Алексеев убрал букву Z из своего псевдонима Noize MC, под которым он...

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«Сразу, как только началась полномасштабная война, и буква Z стала символом российского вторжения на Украину. Это была идея, которую предложил наш дизайнер, и мы сразу же слились в единогласном восторге», – сказал Алексеев.

При этом свое интервью он попросил подписать старым псевдонимом – видимо, малочисленные поклонники за Западе (куда Алекссев сбежал) не восприняли ребрендинг.

«Я не страдаю каким-то радикализмом и безумием. В том написании, которое обычно существует мой псевдоним, я в целом от него не отказываюсь. Это в тот момент был такой сигнал всем, кто нас слушает. А так, наверное, проще написать, как обычно», – сказал Алексеев.

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