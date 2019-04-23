«Нутциге юде» бандеровского режима

23.04.2019, Киев, Александр Ростовцев

Если бы Вовочки Зеленского не существовало в природе, украинским неонацистам следовало бы его выдумать. Хотя бы затем, чтобы ловко паразитировать на популярном пропагандистском вбросе «где вы видели фашистов?».

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Едва только в СМИ просочились данные экзитполов, свидетельствующие о том, что Порошенко с треском проиграл второй тур выборов, как дело моментально вступили штопаные бандеровские пропагандоны с одной стороны и «полезные идиоты» – с другой.

Словно по мановению невидимой дирижёрской палочки из разных углов загугукали, загундели, зашамкали источники «коричневого шума», обсасывая потрясающую новость: «еврейский мальчик вышел в топ украинской власти – и это вы называете фашизмом?»

Что интересно, соответствующий месседж в информационном пространстве прозвучал от сочувствующих «Евромайдану» либеральных журналистов и обслуживающего персонала киевского режима, «это я как еврей вам заявляю».

Например.

Первая реакция широко известного в узких кругах уезжанта и бизнесмена, ставшего впоследствии «активистом и политическим блогером», борцуном с «путинским тоталитаризмом», Славы Рабиновича, регулярно подающего «голос правды» в украинских СМИ (аффтарская стилистика сохранена):

«Ну шо, украинские фошызды опять проголосовали за еврея! Владимир Александрович Зеленский – новый избранный президент. И ваще: Владимир Борисович Гройсман – премьер-министр; Вадим Зиновьевич Рабинович – депутат Верховной Рады; Игорь Валерьевич Коломойский – олигарх. Остаётся только ВСУ сделать такими же сильными и эффективными, как ЦАХАЛ, и… Нет, с этими украинскими фошыздами явно что-то не то!!!»

Ещё более широко известный российский либерал и пропагандист, «борец с системой» на деньги Газпрома, Алексей Венедиктов, делает коротенькую заметку в «Телеге»:

«Бандерофашисты избрали президентом еврейского парня. Вконец охренели».

Но мощнее других выступил бывший украинский лохотронщик и продвигатель гадалок в телеэфир, перекрасившийся в «красу и гордость украинской журналистики», Дмитрий Гордон, зачем-то приглашённый комментировать результаты президентских выборов на Украине в вечернем эфире федерального телеканала «Россия-24».

Суть краткой, но весьма энергичной речуги Гордона сводилась к тому, что «На Украине президентом стал еврейский мальчик, и это разрывает в клочья российскую пропаганду о режиме украинского фашизма. У нас по-настоящему свободное общество. В России живут путинские рабы. И, если повезёт, они когда-нибудь это осознают, выбрав себе настоящего лидера».

Словоизвержение Гордона вызвало тягостное молчание в студии федерального российского телеканала. Ведущим, определённо, крыть было нечем. С Гордоном распрощались по имени-отчеству и поблагодарили за комментарий. Хорошо ещё, что не добавили «приходите ещё». Было видно, что лохотронщик неплохо подготовился к выступлению в российском эфире, в отличие от принимающей стороны.

Что мы вам имеем сказать на эту грусть-печаль? Что бы там не говорили гордоны, «веники» и славы рабиновичи, а фашизм на Украине есть. И этот прискорбный факт не изменит ни избрание Зеленского президентом, ни назначение Гройсмана премьер-министром, ни влияние на украинскую политику олигарха Коломойского.

Просто потому, что по обе стороны от российско-украинской границы за почти 30 прошедших под болтовню демагогов как-то позабылись чёткие и недвусмысленные формулировки людей, боровшихся фашизмом в те времена, когда тот охватил почти всю Европу и не имел в своём распоряжении телевизора, электронных СМИ и табуны политтехнологов.

По чеканной формулировке Георгия Димитрова,

«Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала… Фашизм – это не надклассовая власть и не власть мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм – это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм во внешней политике – это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против других народов».

Все слагаемые этой формулы на Украине присутствуют в полной мере: определяющий курс страны финансово-промышленные олигархические группировки (куда входят Коломойский и Гройсман), никуда не делись террор и расправы над инакомыслящими (левым и профсоюзным движением, неугодными журналистами), культ зоологической ненависти присутствует в зашкаливающем количестве («москаляку на гиляку», «жареные колорады», «зальём Донбасс кровью», откровенное бравирование нацистской символикой, планомерное вытравливание русского языка и культуры из повседневной жизни).

Вылезшие отмывать чёрного кобеля Рабинович, Венедиктов и Гордон, и сами того не подозревая, выставили себя добровольными «нутциге юде» бандеровского режима, установленного на Украине пять лет назад.

«Нутциге юде» – «полезный еврей» или «наш еврей» – циничное до последней буквы название евреев в нацистской Германии, обладавших какими-либо полезными навыками или знаниями для гитлеровского режима и потому избежавшие немедленного уничтожения. Циничное уже потому, что для правоверного обывателя, поддерживающего НСДАП, не говоря уже о «партайгеноссе», никакой еврей в принципе не мог быть «своим».

В категории «нутциге юде» были не только врачи, учёные, инженеры, но и люди, с дубинками, охранявшие своих соплеменников, согнанных нацистами в гетто, готовых в нужный момент размозжить голову еврейскому ребёнку, укравшему еду у немецких солдат, сгонявших людей в «душегубки» и вагоны для скота, направляемых в Аушвиц, Майданек, Треблинку. И всё это – под благосклонные взгляды и похлопывания по плечу «истинных арийцев».

То, что в фашистском государстве в президенты избрали еврейского мальчика Вову Зеленского, говорит лишь о том, что режим способен к мимикрии, дабы за новой ширмой было удобнее продолжать гнуть свою линию и творить привычные мерзости. Странно, если бы украинский фашизм стал слепо копировать фашизм гитлеровский с его циркулями для черепов и лагерями смерти – подобная практика в момент оттолкнула бы от пэрэмогших «гиднюков» поддержку «всего прогрессивного человечества».

Если бы в распоряжении Гитлера были современные политтехнологи, то в 1944 году они тоже посоветовали бы ему выдвинуть на передний план собственного «нутциге юде» под сурдинку «где вы видели фашизм?»