«Очень страшно, но не за Россию» – Бондаренко об угрозах «асимметричного» ответа Зеленского и Малюка
Владимир Зеленский и глава СБУ Василий Малюк зачастую в своих инициативных проявлениях больше опасны для украинцев, чем для России.
Об этом на канале признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Собеседники обсуждали свежее вечернее обращение Владимира Зеленского, который похвастался совещанием с главой СБУ Малюком.
«Вот, Россия виновата, что не останавливается и атакует Украину, поэтому мы с Малюком сейчас сели, подумали, – и утвердил Зеленский ряд мероприятий «асимметричных» на то, что сейчас делает Россия, уничтожая инфраструктуру и энергетику», – передал Шелест суть выступления.
«Понимая, как примерно Зеленский и Малюк могут понимать слово «асимметричный», я не исключаю, условно говоря, что, вот, Путин захочет подорвать наши ядерные объекты, там, АЭС, а мы их сами подорвём! Чтобы не досталось Путину.
На самом деле, от них можно ждать всего, чего угодно. Когда они говорят такие сложные слова, как «асимметричный», с их-то уровнем понимания, то становится страшно. Не за Россию», – прокомментировал Бондаренко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: