Охлобыстин: «Ленин и Сталин в телефоне, а Путин – в сердце»

06.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Российский актер, кинорежиссер и писатель Иван Охлобыстин в ходе презентации своей новой книги «Запах фиалки» продемонстрировал мобильный телефон, на чехле которого изображен Иосиф Сталин, а на экранной заставке – Владимир Ленин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Присутствующие увидели оригинальный телефон писателя, когда во время выступления ему поступил звонок.

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«А Путин?» – спросили его в зале.

«Путин в сердце, он жив же пока, надо ко всему правильно относиться», – ответил Охлобыстин.

Также актер сообщил о блокировке своей страницы в Twitter.

«Твиттер у меня был огромный – миллион с чем-то (подписчиков – прим. ред.), но закрыли, странно закрыли. Видимо, в связи с тем, что я мыслю категориями нашей русской цивилизации, а там англо-саксонская цивилизация, и в некоторых… мы не сходимся к великому сожалению, потому что я очень люблю их архитектуру и музыку», – пояснил Охлобыстин.