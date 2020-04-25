Олег Царёв: Шарий чётко обозначил, что Крым украинский

25.04.2020, Ялта, Валентин Филиппов

Анатолий Шарий чётко обозначил, что Крым украинский. Соросята своих не бросают. Порошенко стал связующим звеном между Соросом, Ахметовым и Пинчуком. Зеленский ворует по миллиарду долларов в год. России пора выходить из коронавирусного карантина.

Об этом обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, вынужденный покинуть Украину и переехать в Ялту после того, как поддержал Русскую весну.

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Валентин Филиппов: В нашей импровизированной студии Олег Царёв. Здравствуйте! Одна из последних новостей с Украины – снятие розыска с популярного видеоблогера и новоиспеченного политика Анатолия Шария.

На Украине обычно политические преследования прекращаются путём либо взаимных уступок, либо обмена в рамках Минских соглашений. А что произошло в случае с Шарием?

Олег Царёв: Лидер политической партии, набравшей немаленькие проценты. То есть, легальная политическая партия в легальном поле. Дело уголовное было сшито белыми нитками. Взяли и сняли.

Валентин, в принципе, это обычное дело. Тут просто человек необычный, а снятие с розыска – это обычная, стандартная процедура, такая же, как и постановка.

Анатолий очень много делал для того, чтобы его сняли с розыска. Он занимался своими уголовными делами, на него работали адвокаты. Он четко обозначил, что Крым украинский. То есть, он хотел остаться в политическом поле Украины. Он ратовал за то, чтобы русский язык не был государственным, в то же время говорил: «Не надо притеснять, но государственный – это много». Он в тех рамках, которые позволяло украинское поле, старался удержаться. И много работал над этим, и легализовался, так сказать.

Валентин Филиппов: Зеленский говорит, что будет менять правительство, пока оно не станет идеальным. Насколько идеальным становится правительство, если вводить в него Саакашвили?

Олег Царёв: Саакашвили – это хороший пример, как надо поддерживать своих сторонников. Я смотрел, как работают неправительственные организации на Украине, всё это было у меня на глазах. Я даже написал брошюрку «Как получить грант?». Она разошлась там просто бешеным тиражом. Я хорошо понимал к кому надо подойти, с кем переговорить. Её тогда перепечатал Цензор.нет, и она тогда хорошо очень расходилась среди грантоедов. То есть, я хорошо понимал, как работает эта система.

Так вот, там своих не бросают. Вы обратите внимание, что в России, что на Украине, если где-то какого-то либерального журналиста, активиста, ещё кого-то, хоть кто-то пальцем тронет, поднимается такой гвалт на весь мир. Приезжают лидеры зарубежных стран, идут к нему в тюрьму, на пресс-конференциях называют его фамилию, оказывается помощь, выделяются гранты, работают юристы, неправительственные организации.

В Украине как было. Все те люди, которые где-то когда-то пересекались, где-то работали, где-то отучились, всё время американское посольство следило, чтобы они были при работе. Чтобы они были устроены в администрацию, в Кабинет министров, главами райадминистраций, заместителями. Они всё время выращивали элиту.

Валентин Филиппов: Вы хотите сказать, что просто Саакашвили не бросают и хотят ему дать какую-то должность?

Олег Царёв: Да.

Валентин Филиппов: То есть, это не ради Украины, не ради Америки, не ради ещё кого-то. Это ради Саакашвили всё?

Олег Царёв: Вот, смотрите. Я хорошо знаю Серёжу Лещенко. Он достаточно неплохой журналист. Когда-то он у меня брал интервью, написал, что категорически не согласен со взглядами Царёва, но в них есть своя логика, и я вот рекомендую ознакомиться. Написал очень хорошо. Он трудоустроен?

Валентин Филиппов: Да.

Олег Царёв: Трудоустроен. Он получает заработную плату хорошую. Это только то, что вы видите на поверхности. Там не забывают своих. И там отслеживают каждого – и кому больше, кому меньше. Вот эти все чудовищные зарплаты, которые получали «соросята», не так давно был скандал на Украине, были связаны с тем, что чуть-чуть побыли на зарплате у Сороса, ну, теперь пусть Украина чуть-чуть поплатит.

Валентин Филиппов: Ну, они же министры были.

Олег Царёв: Они бы получили либо у Сороса эти деньги в виде грантов, либо они бы получили на Украине в виде зарплат. Поэтому, возвращаясь к этой теме, я хочу сказать, что Михо Саакашвили давно работает с демократами, все знают, что работает с демократами, не с республиканцами. Это команда Сороса.

Сейчас на Украине сложился такой тандем, и Петр Порошенко, в общем-то, получился связующим звеном межу Соросом, Пинчуком и Ринатом Ахметовым. Ринат Ахметов, когда Порошенко был президентом, достаточно неплохо с ним ладил. В принципе, он хорошо ладил со всем президентами: с Януковичем, с Ющенко, ладил и с Порошенко. И сейчас Порошенко свёл, как бы, зацементировал этот союз Пинчук-Ахметов.

Что мы видим? Мы видим, что Гончарука – премьер-министра убрали. Поставили человека Ахметова руководить – Шмыгаля.

Валентин Филиппов: Да, фамилию подбирали.

Олег Царёв: Что мы ещё видим. Мы видим, что люди Сороса заходят в правительство, и он не потерял свои позиции. Почему? Потому что возник ситуативный союз Сорос-Ахметов, и «соросята» заходят во власть с чёрного хода. Все они остались, и политика Порошенко, политика Сороса сейчас продолжается. И в рамках этой политики целиком логично взять нетрудоустроенного функционера и трудоустроить. Тем более, Зеленскому подали это так, что Саакашвили провел неплохие реформы в Грузии. Он имеет хорошие международные связи, отличный английский язык, у него дядя работает в ЦРУ, и поэтому всё отлично.

Валентин Филиппов: То есть, сидит такой Зеленский и думает: «Ну, да, допустим, Саакашвили вот такой, у него там дядя, ещё что-то. Но это Саакашвили, как я буду выглядеть? Я поступлю, как поступил в своё время Порошенко. Я и так уже фразами Порошенко разговариваю». Ну, нельзя так делать!

Олег Царёв: Мы видим, что в результате всех этих действий рейтинг Зеленского падает, а рейтинг Порошенко резко вырос.

Почему вырос рейтинг Порошенко? Он вырос до 15%. Потому что долгое время считали, что Порошенко – «сбитый лётчик», «хромая утка». И общаться с ним было как-то, как с лузером, с человеком, которого скоро посадят.

А сейчас посмотрели, что у него союз с Зеленским, у него всё хорошо. А украинские чиновники и политики устроены так, что тут же побежали в сторону Порошенко. Они увидели, что у Порошенко больше перспектив, чем у Зеленского.

Валентин Филиппов: Зеленский, чисто по-человечески, вот если бы он сейчас всё бросил, проорал своё знаменитое «Идить у сраку» и уехал бы на гастроли с программой «Они там все конченые». Поехал бы по России или по Израилю. Люди бы шли, он бы говорил: «Ой, был я в этих президентах, это ж какой-то ужас». И билеты бы продавались и всё.

Он бы остался бы в памяти людей человеком.

Олег Царёв: Валентин, Зеленский хороший комик, но не дурак.

Валентин Филиппов: Не знаю. Если был бы не дурак, он бы в президенты не пошёл.

Олег Царёв: Сейчас налоговая и таможня приносит ему от миллиарда до полутора миллиардов долларов в год.

Валентин Филиппов: То есть, он научился воровать? Или это без него воруют.

Олег Царёв: Пришли и предложили схемы, разложили и сказали: «Вот, всё. Столько, так-то будешь получать, только нам надо не мешать, мы всё сделаем».

Валентин Филиппов: То есть, он получает, да? Потому что некоторые говорят, что он не получает, говорят, что его вообще обходят стороной и без него.

Олег Царёв: Для того, чтобы воровать, там находятся люди, которые умеют. Их просто надо назначать и давать им возможности.

Валентин Филиппов: Сейчас многие говорят, что «Мир не будет таким, как он был до коронавируса. Всё изменится».

Но нам-то тут в Крыму понятно, что это всё не имеет никакого значения. Главное, чтобы они приехали тут загорать. А всё остальное вторично.

Олег Царёв: Скажем так, когда всё это только начиналось, я смотрел на Россию с гордостью. Почему? Потому что в Украине был полный раздрай, во всем мире это только начиналось, и видно было, что ничего хорошего не будет. И здесь в России более взвешенные и спокойные меры.

Здесь ещё я хочу сказать, что практически так, как вы, Валентин, сказали о том, что меры неадекватны угрозе, не соответствуют угрозе коронавируса, так думают практически большинство моих друзей. Я не могу вспомнить кого-нибудь, кто бы так не думал. Наверняка кто-то есть. Ну, может быть, мы сейчас не общаемся. Дело в том, что сейчас мир захлестнула эпидемия страха.

Валентин Филиппов: Есть такое.

Олег Царёв: Коронавирус, очевидно, это не медицина, это политика.

Валентин Филиппов: Я заметил.

Олег Царёв: И где-то даже вера. Вот, когда люди носят маску, как святой крест. Вот я православный, а я вот верю в коронавирус.

Валентин Филиппов: Знаете, вот некоторые носят маску, как в детстве пионерский галстук – в кармане.

Олег Царёв: Да, да, да. Для того, чтобы продемонстрировать. Люди, которые прошли через майдан, мои друзья, они все отбирались по особому признаку. Их во время майдана не захлестнула эйфория, на них не действовала пропаганда, они были способны рассуждать здраво и делать выводы, не поддаваясь на эмоции, на панику, на какие-то чувства. То есть, если о стране на время майдана подумать, если бы большинство было способно подумать, им было бы очевидно, что ну, подождите полгода, там будут выборы. Не нравится Янукович, давайте его переизберём. Но зачем страну-то ломать. А тут ничем хорошим уже не кончится. Это было невозможно, народ так не думал.

Валентин Филиппов: Ну, народ как, народ по-разному думал. Очень настойчивые были вот те взбесившиеся. Их было мало, но они настойчивые были.

Олег Царёв: Они формировали, как бы сказать, фон. Примерно сейчас происходит то же самое. Недавно Скабеева сказала о том, что она специально нагнетает страсти для того, чтобы народ сидел по домам и выполнял карантин.

И я так думаю, что многие работают так же, как и она, – из журналистов, сотрудников СМИ. Но, общаясь с докторами в Москве, они говорят о том, что много людей обращаются с психосоматикой. Что такое психосоматика?

Валентин Филиппов: Человеку кажется.

Олег Царёв: Не просто «кажется». Отделить человека, у которого психосоматические заболевания, от того, что по-настоящему человек болен, очень сложно. Человек реально задыхается, у него реально сухой кашель, у него реально так плохо, что он умирает. Они обрывают скорую помощь. Перегружены больницы, перегружены врачи. Люди в панике. «Я умираю, у меня коронавирус, положите меня в больницу, меня лечите». И с этим, конечно же, сложно. Поэтому, я понимаю, когда во время Великой отечественной войны паникёров приравнивали…

Валентин Филиппов: к предателям.

Олег Царёв: Да, к предателям. Отличие было в том, что паникёров расстреливали сразу, а предателей сначала допрашивали.

Валентин Филиппов: Подождите, Олег. А вот, я помню, в Киеве, на Украине перед самым майданом вы вышли на трибуну в Раде и сказали: «Ребята, вот там у них штаб. Они хотят сделать то-то, то-то, то-то». То, что они потом всё сделали. И все говорили «Да, ну, что ты, Олег, что ты начинаешь». Вы всё перечислили, вы знали, где штаб.

Вот сейчас, когда коронавирус во всём мире, вы не знаете, где у них штаб?

Олег Царёв: Нет, не знаю, Валентин. Я очень хорошо знаю всё, что происходит в Украине. Какие выводы можно сделать, которые очевидны?

Во-первых, мы видим первые цифры, которые поступали. Круизный лайнер Diamond Princess, там больше трех тысяч человек заболело. И это единственное место, где заболели все. И поэтому сразу вылезла статистика по смертности, она кардинально отличается от тех цифр, которые называет ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), которая по непонятным причинам сейчас драматизирует настолько сильно события и всю эту ситуацию.

Дальше. Вот только сейчас будут брать на антитела. Из Германии приходят первые данные. Они показывают, что переболело громадное количество людей, у них уже есть иммунитет. То есть, возникло сомнение по цифрам по смертности. А ведь это главный показатель.

Потом было достаточное понимание, очевидное понимание о том, что лекарства против вируса нет, вакцина будет очень нескоро. А если это так, то единственный способ победить эпидемию – это переболеть, приобрести иммунитет. И 60-70% населения, когда переболеют, всё можно будет не брать в голову.

Почему вводят карантин? Его вводят для того, чтобы больницы не были переполнены, и чтобы здравоохранение успевало справляться. Что значит справляться?

Валентин Филиппов: Чтобы хватало коек.

Олег Царёв: Дело в том, что лекарства против вируса нет. То есть, коек должно хватать. Единственное, некоторое время многие считали, что не хватает ИВЛ, которые нужны небольшому проценту заболевших. Но, потом начали поступать данные о том, что, в принципе, ИВЛ не очень помогают. То есть, большинство людей, которых садят на ИВЛ, всё-таки, не выживают. Поэтому, здесь и сильно цепляться за ИВЛ не нужно.

И здесь получается такая штука, что введённые жесткие меры должны были ограничивать рост заболевания. Но, надо понимать то, что если сильно ограничить, – то это преступление. Потому что, если в каком-то регионе 20-50-100 заболевших, на весь регион вводить карантин – это значит, что этот период ограничений продлится очень долго.

Валентин Филиппов: Это во всем мире происходит. А может быть и цель такая.

Олег Царёв: Мне рассказывал один сотрудник администрации, который присутствовал на совещании с губернаторами, которое было тоже не так давно. Поднимают губернатора, не буду называть, какого региона Российской Федерации, но поверьте, он далеко от Москвы. И говорят ему: «Вот вы объясните, пожалуйста, зачем вы ввели карантин в населённом пункте, в который сейчас можно добраться только на вертолёте, зимой можно проехать только, когда река замёрзнет?». Он говорит: «Ну как же, Москва же ввела, вот и мы ввели».

Поэтому перегибов очень много. И то, с чего вы начинали, Валентин, что мир поделится на те страны, которые хорошо пройдут через эту ситуацию и те, которые пройдут плохо. Я склонен доверять таким суждениям. Действительно, ситуация очень сложная на фоне кризиса приближающегося. Угробить свою экономику проще простого.

Были волнения во Владикавказе, по-моему, в Астрахани тоже были.

Валентин Филиппов: Ну, да. Про Астрахань…

Олег Царёв: Этого не было в СМИ. Но, насколько я понимаю, там выступили рыбаки…. Рыбаков не пускали ловить рыбу.

Валентин Филиппов: Этого нельзя делать. Они могут из своей удочки….

Олег Царёв: Там губернатор быстро вышел из ситуации. Он сказал, что это перегиб, это было всё милиция, в моём указе про ловлю рыбы ничего не сказано. А вот в Осетии, там какая штука. Осетины, горы, в которые нельзя ходить, потому что карантин. Как и в Крыму такая же ситуация.

Валентин Филиппов: Мне звонит огромное количество людей со всей России, с Украины тоже. И они меня спрашивают. Валя, мы хотим в Крым. Как? А я вот пытался взять интервью у министра курортов. Он мне говорит: «Обратитесь в пресс-службу в письменном виде». Что мне отвечать своим друзьям? Когда они смогут пробраться в Крым?

Олег Царёв: Это самый задаваемый вопрос. И, скажем так, поскольку многие меры карантина необъяснимы с точки зрения логики, то логически объяснить, когда этот карантин прекратится, исходя из логики, невозможно.

Я очень надеюсь, что сейчас из карантина начнёт страна выходить. Мы видим, что с мая уже начнут работать небольшие кафе, парикмахерские, насколько я слышал. Дай Бог, что заработают и большие кафе. Самое главное это – не угробить экономику. Ладно, мы без курортного бизнеса проживём. Но, если мы угробим экономику Российской Федерации, то будет очень неправильно, бессмысленно, никому не нужно. Из этой ситуации нужно выходить. Я так считаю.

Знаете, может здесь ещё вопрос профессиональных деформаций, так сказать. Тех, кто побывал в определённых событиях в Донецке, на войне, в Афганистане, Чечне. Они ведь думают по-другому. Вот я помню, день заканчивается, ты живой, и хорошо.

Валентин Филиппов: Да. Так и живём уже сколько лет.

Олег Царёв: Не убили, и слава Богу. Значит, всё отлично. И поэтому отношение к смерти вообще у русских фаталистическое. Поэтому, может, и такое отношение к коронавирусу.

Я считаю, что мы должны выходить из карантина. Чем быстрее, тем лучше. Особенно, надо выходить предприятиям, на которых держатся отрасли, на которых держится экономика Российской Федерации. И готовиться, потому что впереди большой кризис. Мы действительно не знаем, как мы будем жить после этих всех событий. Лучше быть сильными, чем быть слабыми. Лучше быть сильными и богатыми, чем быть слабыми и больными.

Валентин Филиппов: Ну, хорошо. Огромное вам спасибо. Я надеюсь, что я вас перебивал недостаточно для того, чтобы мне сейчас в комментариях говорили: «Филиппов, закрой рот, когда умный человек говорит».

Олег Царёв: Валентин, я ещё раз хочу подчеркнуть, потом что сейчас такая вещь есть, когда обвиняют в отрицании коронавируса. Так вот, я верю, что коронавирус существует.

Но, у меня есть большие сомнения, что он настолько опасен, насколько нам его рисуют СМИ. И я точно знаю и вижу то, что многие из ограничительных мер бессмысленны и не нужны.

Будьте здоровы, не кашляйте. И если кашляете, чтобы кашель не был сухим.