Олег Скрипка: «Израиль хором со мной пел «Батько наш Бандера»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинский музыкант, фронтмен группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка пожаловался, что имел проблемы с гастролями в Европе из-за обвинений в фашизме, однако после отмены концертов его прекрасно принял Тель-Авив.

Об этом он рассказал в эфире канала «И грянул Грем», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Ведущая напомнила, что в Швейцарии отменили концерт «ВВ» из-за «кремлёвской пропаганды».

«В Швейцарии это была акция, которая называлась «Скрипка – фашист 2.0», и год назад мне аннулировали целый тур по Германии. Был создан немецкоязычный контент в интернете и подобраны какие-то статейки и т.п., они просто генерируют такие статьи, потом подают в мэрию, мэрия принимает решение аннулировать концерт», – сказал он.

«И в Швейцарии мне аннулировали концерт, в Цюрихе, и я как раз поехал вместо Швейцарии в Израиль и прекрасно выступил в Тель-Авиве и в Хайфе, и там украинцы из Тель-Авива пели вместе со мной «Батько наш Бандера», и всё было прекрасно, и государство Израиль, кстати, очень поддерживает Украину», – ответил Скрипка.