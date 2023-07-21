Олег Скрипка: «Израиль хором со мной пел «Батько наш Бандера»

Вадим Москаленко .  
21.07.2023 21:59
  (Мск) , Рига
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Дзен, Израиль, Культура, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украинский музыкант, фронтмен группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка пожаловался, что имел проблемы с гастролями в Европе из-за обвинений в фашизме, однако после отмены концертов его прекрасно принял Тель-Авив.

Об этом он рассказал в эфире канала «И грянул Грем», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский музыкант, фронтмен группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка пожаловался, что имел проблемы с гастролями...

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Ведущая напомнила, что в Швейцарии отменили концерт «ВВ» из-за «кремлёвской пропаганды».

«В Швейцарии это была акция, которая называлась «Скрипка – фашист 2.0», и год назад мне аннулировали целый тур по Германии. Был создан немецкоязычный контент в интернете и подобраны какие-то статейки и т.п., они просто генерируют такие статьи, потом подают в мэрию, мэрия принимает решение аннулировать концерт», – сказал он.

«И в Швейцарии мне аннулировали концерт, в Цюрихе, и я как раз поехал вместо Швейцарии в Израиль и прекрасно выступил в Тель-Авиве и в Хайфе, и там украинцы из Тель-Авива пели вместе со мной «Батько наш Бандера», и всё было прекрасно, и государство Израиль, кстати, очень поддерживает Украину», – ответил Скрипка.

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