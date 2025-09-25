Опыт московской ПВО будут масштабировать на другие регионы

Московский опыт кооперации Минобороны, властей, населения и бизнеса в создании системы ПВО показал свою высокую эффективность и будет масштабирован.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что сейчас защищает Москву, это не только Минобороны, активно участвует «народное КБ» – Кулибины, это активное участие бизнеса, это самое активное участие московских властей… Это симбиоз: никто друг от друга не отталкивается и никто при этом не перекладывает ответственность друг с друга, все понимают, что это наша общая угроза.

Я видел все новые штуки, которые значительно меньше тех «Панцирей», которые показывают Яндекс-карты. Это и новые «Панцири», которые можно выставлять просто без машин, с семикилометровыми ракетами. Это и 30-мм новые пушки, которые автоматически захватывают цели, сопровождают, классифицируют – оператору, управляющему одновременно четырьмя пушками, надо только дать команду на огонь.

Это и старые добрые ЗУ-23, у которых вместо зенитного снаряда теперь управляемая ракета 23-мм, – до чего дошёл прогресс. И это всё не даёт пролететь в Москву тем десяткам дронов, которые по нам были запущены. И, соответственно, в Тульской, в Брянской областях всё это тоже сбивалось», – рассказал Коц.