Освободим Молдову от приднестровского анклава – нацист на львовском ТВ

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Украине ради собственной безопасности необходимо сделать всё, чтобы помочь своим ближайшим союзникам – Белоруссии, куда должны ворваться нацисты-змагары, и Молдове, в которой нужно раз и навсегда решить проблему Приднестровья.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший депутат Верховной рады, член националистического «Легиона Свободы» Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь, когда хлопцы из полка Кастуся Калиновского или другие хлопцы, которые проливали кровь и проливают кровь, и много своей белорусской крови положили за украинскую землю, пойдут биться за свою независимость, я надеюсь, что в этот раз мы поддержим белорусов, а не снова заключим какую-то коррупционную сделку с батькой Лукашенко. Потому что, к сожалению, такое было. Такой стыд и такой позор был, и за это кому-то придётся отвечать. Очевидно, что без независимой национальной свободной Беларуси и без независимой национальной свободной Молдовы, без этого приднестровского анклава, Украина никогда не сможет чувствовать себя безопасно. Это наши вечные союзники, друзья, и поэтому мы должны сделать всё, чтобы помочь белорусам освободиться от этой диктатуры и фактически российской оккупации», – заявил Сиротюк.