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Страны западного блока прощают Украине и её нацистскому руководству любые преступления против человечества – но до тех пор, пока бандеровцы продолжают воевать с Россией.

Об этом экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил в интервью болгарскому каналу «Поглед.инфо», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какие преступные, глупые, опасные действия Украины когда-нибудь кто-то на Западе не то, что осудил, а назвал их такими? Не было такого, чтобы они ни делали: глорификация нацистов, все те преступления, которые делают на Украине против своего народа, подавление всякого вида свобод, зверство полиции, чтобы насильно загонять людей в армию, запрет людям говорить на своем родном языке. Никто на Западе никогда против этого не возражал. Ни одного слова эти лицемеры не сказали», – возмущался Кедми.