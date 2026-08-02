Лицемерный Запад выдаёт индульгенции на убийства за войну с Россией – Кедми
Страны западного блока прощают Украине и её нацистскому руководству любые преступления против человечества – но до тех пор, пока бандеровцы продолжают воевать с Россией.
Об этом экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил в интервью болгарскому каналу «Поглед.инфо», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Какие преступные, глупые, опасные действия Украины когда-нибудь кто-то на Западе не то, что осудил, а назвал их такими? Не было такого, чтобы они ни делали: глорификация нацистов, все те преступления, которые делают на Украине против своего народа, подавление всякого вида свобод, зверство полиции, чтобы насильно загонять людей в армию, запрет людям говорить на своем родном языке.
Никто на Западе никогда против этого не возражал. Ни одного слова эти лицемеры не сказали», – возмущался Кедми.
«На Западе существует полная, абсолютная индульгенция отпущения всех грехов на Украине. Только сражайтесь с Россией, и все грехи вам отпускаются.
Это как было во время крестовых походов. Одна из основных причин, которые позволяли мобилизовать столько людей – что если будете участвовать в крестовом походе, все ваши грехи будут отменены. И поэтому присоединились туда и преступники, и воры.
То же самое сегодня на Украине: та же самая психология, хотя противник изменился», – подытожил он.
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