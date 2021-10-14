Ответит за «онижедети»: СМИ сообщили об аресте Янукович

14.10.2021 09:42 (Мск), Минск, Максим Карпенко

Однофамилица беглого украинского президента Злата Янукович арестована в Белоруссии. Ее опознали на фотографиях прошлогоднего Беломайдана.

Девушка была запечатлена на одной из «сцепок» беломайданщиков, а это фото разлетелось по соцсетям. Спустя больше, чем год, слава настигла героиню снимка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщает местное националистическое издание «Новое время» (Новы час), Янукович обвиняется в нарушении ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них»).

«Злата учится на третьем курсе химического факультета БГУ. По словам одногруппников, ее забрали с пар. Родственники по-прежнему отказываются выходить на связь с журналистами. «Покаянное видео» с ней появилось в проправительственных телеграмм-каналах. В каком статусе находится Злата Янукович, пока неизвестно», – переживают авторы за судьбу представительницы «онижедетей».