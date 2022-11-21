ПА НАТО не без конфузов признала РФ «государством-террористом»

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Парламентская ассамблея НАТО единогласно приняла резолюцию о признании России «государством-террористом».

Об этом сообщил глава украинской делегации в ПА НАТО депутат Верховной рады Егор Чернев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, на заседании также призвали создать специальный международный трибунал.

«Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации. Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство РФ. Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО», – цитируют украинские СМИ Чернева.

Он добавил, что согласно резолюции, приняты следующие решения:

– Увеличение поставок Украине вооружения;

– Разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО;

– Создание механизма взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб.

Кроме того, в резолюции закреплён пункт, согласно которому НАТО будет поддерживать Украину «столько, сколько это будет необходимо».

Примечательно, что на заседании не обошлось без конфузов. Генсек НАТО на заседании дважды перепутал Украину:

«Никто не должен поддерживать Украину… простите, Россию». «Наиболее вероятной причиной (инцидента в Польше) была украинская ракета ПВО, упавшая на территории Ук… Польши», – цитирует РИА Новости.

Решение привело в восторг члена украинской делегации в ПАСЕ, скандального депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.

«Напоминаю, ПАСЕ высказались еще раньше. Пора дожимать рашистов. Спасибо партнерам за позицию!», – написал Гончаренко в своём тг-канале.

Ранее позиционировавший себя как защитник русскоязычного населения и переметнувшийся с началом СВО на сторону украинских националистов депутат ВР Максим Бужанский также не стал скрывать своей радости, однако отреагировал куда сдержаннее.

«Парламентская Ассамблея НАТО признала Россию страной-террористом, это очень хорошо. Не совсем понимаю, как теперь это будет выглядеть. Государства-члены НАТО покупают нефть и газ у страны-террориста? Что еще нужно признать, чтобы не покупать?», – нервно прокомментировал Бужанский.

Декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты РФ Генри Сардарян отмечает, что НАТО выбирает позицию максимального затягивания войны, неофициально становясь стороной конфликта и не вводя бесполётную зону, и в то же время – отказываясь от диалога с РФ.

«Говоря проще, НАТО заинтересовано в максимальном затягивании конфликта и будет давать Украине ровно столько вооружения, сколько нужно для его продолжения. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании парламентской ассамблеи альянса заявил, что государства блока не хотят превращаться в сторону конфликта на Украине. Поэтому, несмотря на поставки ПВО, не будут вводить бесполетную зону над страной, о чем их неоднократно просил Киев. Однако вести диалог с Россией альянс в сегодняшней ситуации не планирует», – написал в своём тг-канале Сардарян.