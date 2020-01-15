Патриарх: Власти Черногории ведут себя хуже османов

15.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Православные Черногории смогут добиться отмены дискриминационного закона «о свободе вероисповедания».

Такую уверенность высказал, выступая перед верующими в Белграде Патриарх Сербский Ириней, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы молим Господа осветить умы и сердца тех, кто принимает решение в Черногории, чтобы не наносить удары по святыням Бога и народа. Потому что церковное имущество служит не только представителям церкви, но и всей нации. И люди в братской и святой Черногории не успокоятся, пока власть предержащие останутся с этими злыми намерениями. Потому что зло не побеждает добро», – сказал Ириней.

Патриарх призвал собравшихся молиться о том, чтобы следующий стал лучше, особенно в «братской и святой Черногории».

«Господь говорит, что молитва многих имеет великую силу, поэтому давайте помолимся Господу, чтобы он благословил год, в который мы вступаем, и наших братьев в Черногории, которые переживают трагические события. Ибо нечестивые подняли руку свою к имению Господнему, которое они стремятся взять, и поглотить как свое наследие. То, что они хотят сделать, не делали даже турки», – сказал патриарх, напомнив о пяти веках османского владычества в Сербии.

Он подчеркнул, что события, связанные с противоречивым законом в Черногории, осудил весь христианский православный мир, но те, кто принял его, ведут себя так, «как если бы у них не было ушей или не видели глаза».

«Люди готовы защищать свои святыни не только словами, но и жизнью. Но у этого зла в Черногории есть одна добрая сторона, потому что оно также пробудило веру тех, кто не знал, что она у него есть», – заключил Ириней.

В ночь 27 декабря парламент Черногории большинством голосов принял закон “О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин”, который предусматривает изъятие 650 православных святынь. Это вызвало массовые протесты по всей стране.