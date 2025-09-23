«Переходим на паровозы» – депутат Рады жалуется на сотни уничтоженных русскими локомотивов

Вадим Москаленко.  
23.09.2025 09:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1183
 
Денацификация, Дзен, Спецоперация, Сюжет дня, Транспорт, Украина


Из-за постоянных ударов ВКС России, Украине уже не хватает электрических поездов для снабжения ВСУ. Об этом на телеканале «Рада» заявила депутат украинского парламента Оксана Савчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за постоянных ударов ВКС России, Украине уже не хватает электрических поездов для снабжения ВСУ....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Стали чаще обстрелы железнодорожных станций, особенно узловых подстанций. Враг использует несколько приёмов. Направляет БПЛА на рельсы, чтобы остановить движение. А также на трансформаторы, которые питают электрические поезда. Поэтому железнодорожники используют [паровые] локомотивы», – сказала депутат.

Она проболталась, что во время последних обстрелов никто из гражданских также не пострадал, но движение поездов был задержано на некоторое время.

«С начала 2022 года уничтожено более 138 локомотивов, и повреждено множество железнодорожного имущества», – добавила Савчук.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить