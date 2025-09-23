«Переходим на паровозы» – депутат Рады жалуется на сотни уничтоженных русскими локомотивов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за постоянных ударов ВКС России, Украине уже не хватает электрических поездов для снабжения ВСУ. Об этом на телеканале «Рада» заявила депутат украинского парламента Оксана Савчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Стали чаще обстрелы железнодорожных станций, особенно узловых подстанций. Враг использует несколько приёмов. Направляет БПЛА на рельсы, чтобы остановить движение. А также на трансформаторы, которые питают электрические поезда. Поэтому железнодорожники используют [паровые] локомотивы», – сказала депутат.

Она проболталась, что во время последних обстрелов никто из гражданских также не пострадал, но движение поездов был задержано на некоторое время.