Певица Оля Полякова встала на защиту украинизаторов

08.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Украине, якобы, нет никакого ущемления русского языка. Об этом в эфире «1+1» заявила украинская певица Ольга Полякова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас никто не прессует русский язык, я вам говорю, как певица, которая собрала 35 тысяч (во Львове – ред.), исполняя исключительно русскоязычные песни!.. Я как русскоязычная певица, говорю: никто не притесняет, и этого вопроса нет в обществе. Это качают политики и ботофермы в «Facebook», – заявила Полякова, заметно с трудом выступая на украинском.

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«Мне ставят в укор: а почему ты не поёшь по-украински? Во-первых, так сложилась моя артистическая деятельность, что случилось так, что у меня в основном русскоязычные песни. Но купить хорошую украинскую песню невозможно по причине того, что топовые украинские авторы пишут по-русски, чтобы продавать. Потому что они не могут это продать здесь, они это продают в Россию.

Потому что у них есть законы, есть роялти, они пишут песни и продают их там за большие деньги и потом каждый месяц получают роялти. У нас нет этих законов, у нас нет бизнеса, нет этого шоу-бизнеса, нам нечего тут делать! Тут зарабатывают пять человек. Артистов, которые тут зарабатывают, пять человек!» – разоткровенничалась певица.