«Почему не можете взять Донецк? ВСУ уже под Сочи!» – как работает украинская пропаганда

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Новости Украины

Пропагандистская машина Киева работает так, что что даже при сдаче в плен украинские националисты в Мариуполе были искренне убеждены, что Украина побеждает.

Об этом в эфире «PolitWera» заявил перешедший на сторону России экс-полковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он поделился воспоминаниями об одной из командировок в Донбасс. Пребывая в Мариуполе, стал свидетелем сдачи в плен первых 296 украинских морпехов.

«Я беседовал с одним из офицеров морской пехоты Украины и спрашивал: «Почему раньше не сдавались? Мариуполь же – все, в окружении». Он говорил: «В каком окружении? Нам четко сказали, из Киева сообщили, что украинские войска стоят в десяти километрах от Мариуполя. Один рывок, и мы соединимся со своими». Я, честно говоря, удивился, подвожу его к карте: «Где? Смотри, до ваших войск – 100 километров. Там, под Угледаром где-то». Он: «Да ну!.. Московская пропаганда», – пересказал диалог Прозоров.

«Потом мы его убедили, показали. Он изменил свою точку зрения, понял бессмысленность (отпирательства – ред.). Опять же спрашиваю: «Почему вы не сдаетесь?». «А зачем сдаваться побеждающей армии?». То есть, понимаете?.. У них такая идет промывка мозгов, что «они побеждают», – добавляет полковник.

Он также припоминает случай, когда нашел в телефоне одного из пленных украинских военнослужащих переписку с человеком, который писал, что «наши скоро брать Сочи брать, а вы никак Донецк не возьмёте».

«У них настолько идет пропаганда жуткая… Будем прямо говорить – мозги промыты. Они всерьез верят, что «наступают». Если бы у них было еще оружие, то вообще, думаю, что и не сдавались бы. Хотя, попадая на фронт, они сталкиваются с суровой реальностью, видят, что все не так, как говорит официальная пропаганда, и тут происходит ломка сознания. Это отмечают все. Даже, грубо говоря, самые скептики с нашей стороны: находятся в боевых порядках и говорят, что, «Да, слом виден». Нельзя говорить, что он кардинально произошел, но где-то надлом точно имеет место быть», – констатирует Прозоров.

Он подчеркивает и факт того, что киевские власти старательно скрывают настоящие потери личного состава ВСУ, поскольку они и вправду крайне велики.

«С другой стороны, наблюдаю такую картинку, что в украинском обществе приходит понимание. И не случайно сейчас российские телеграм-каналы, которые публикуют данные на военнопленных, на погибших украинских солдат, пользуются на Украине безумной популярностью, потому что официальной информации украинская власть не дает о своих потерях. И граждане Украины вынуждены обращаться, грубо говоря, к «пропагандистским структурам Мордора», где хоть что-то можно узнать. просматривают их в надежде что-то узнать что-то о своих близких. Потому что потери очень серьезные, пленных очень много. Это – правда», – рассказал Прозоров.