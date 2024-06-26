На Западе возникает всё больше вопросов относительно роли Украины в противостоянии Вашингтона с Россией. К примеру, недавно журналистка из США назвала украинский конфликт операцией по отмыванию денег, саму Украину «отмывочным ковриком для Америки», а Зеленского «коррумпированным» президентом.

Об этом в авторской колонке рассуждает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

…Кто-то скажет, что слова какой-то журналистки не имеют особого значения для США, и будет абсолютно прав. Собственно, если даже нечто подобное прозвучит на самом высоком уровне в адрес самого высокопоставленного чиновника. Как это, к примеру, ещё совсем недавно было в американском Конгрессе, когда конгрессмен от Флориды Майк Вальц спросил у министра ВВС США Фрэнка Кендалла о стоимости обычного пакета с втулками для Пентагона, который рядовому американцу обошёлся бы всего в каких-то 100 долларов. После того как министр затруднился с ответом, конгрессмен добавил: «90 000 долларов». Оказалось, Пентагон за простой пакет с метизами платит в 900 раз больше их рыночной стоимости. Поэтому тяжело представить, сколько американцы получают прибыли от военных действий на Украине.

И дело даже не в том, что война на Украине по всем выводам выгодна американскому ВПК. Проблема в том, что такие внутренние «тёрки» политиков вводят нас в заблуждение. На самом деле в США никто не прозревает и не осознаёт глубину мирового кризиса. Просто таким образом республиканцы и демократы сходятся в равной битве, но всё же выступают только за интересы своих хозяев, а не за интересы людей и страны.

Впрочем, западные журналисты и политики могут вести борьбу за справедливость даже от чистого сердца, но всё равно могут оставаться в неведении и просто работать по плану свыше. И если какой-то условный правдоруб вроде Такера Карлсона заступит за границы дозволенного, то его просто уберут с условного «Fox News», и он перейдёт к третьей или четвертой силе, которая тоже «за всё хорошее против всего плохого», но также имеет своих хозяев и свои рамки дозволенного. Всё зависит от целей определённой политической силы.

Но это лишь вершина айсберга. Или даже её видимость. За теми или иными политическими силами стоят совсем другие хозяева, которые рассуждают поколениями и веками, а не президентским сроком. Только они могут позволить западным политикам и журналистам рубить «правду-матку».

Так или иначе, настоящая власть – это тайная власть. Та власть, которую мы видим, это пена на поверхности воды, которая появилась после бури в огромном океане событий. Поэтому наблюдая за событиями в мире, мы изучаем выборы в президенты или в парламент, актёрские дебаты и так далее. Мы видим то, что нам разрешают видеть хозяева истории, которые при помощи условного Дональда Трампа реализуют собственные планы.

Каждой из сторон раздали сценарий, и они его зачитывают. Просто сегодня в Штатах республиканцы представляют глобалистов, а демократы ультраглобалистов. Первые стремятся оставить всё как есть, а вторые обнулить все страны и объединить их под единым правительством или вовсе поставить под контроль новой мировой Ост-Индской компании.

Сегодня эти две основные силы столкнулись. Они пытаются сломить Россию и ослабить Китай с Индией, чтобы им уже ничего не мешало разделить весь мир на свои зоны влияния. Всё ради того, чтобы после этого взяться друг за друга и сражаться уже только между собой.

На фоне этого понимания становится как-то безразлично, с каким призраком здоровался Байден, чего в своём угаре плетёт Зеленский, да и на слова «пророссийского» Орбана, который ходит под колпаком у Джорджа Сороса, тоже плевать.

Пока куклы будут оставаться куклами, их хозяева будут продолжать своё дело. Поэтому для качественных изменений в мире, на Западе должны появляться настоящие национальные лидеры. Те, кто сможет вести с нами диалог, а не путаться в тексте телесуфлёра. Только с появлением настоящих лидеров, которые будут действовать в интересах собственных стран, мы сможем прекратить войну, реально договориться и сотрудничать в наших общих интересах.

А пока в западных новостях просто мелькают говорящие головы.