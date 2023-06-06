Подрыв дамбы в Каховке – операция «Буча-2»

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Подрыв Украиной дамбы на Каховской ГЭС – это инсценировка масштабной катастрофы, информационный эффект от которой, по задумке авторов провокации, должен быть на уровне фальшивки с «расстрелами в Буче».

«Это та самая новая «Буча», над которой продюсеры войны работали все последние месяцы. Еще одно массовое убийство продать европейцам вряд ли получилось бы, а взбадривать общественное мнение новыми кадрами преступлений «русских дикарей» было необходимо. Рукотворная экологическая катастрофа ужаснет европейцев больше, чем любое количество мертвых тел. Тем более, что за людей всех живущих восточнее Одера там по-прежнему никто не считает. Зеленой повестке, ставшей новой религией Запада нужна была эта катастрофа. Жертвоприношение, масакр, массовое убийство Природы, экоцид и прочие эпитеты теперь заполнят западную повестку. Глобальное потепление – это что-то довольно спорное, а вот страшная Россия, которая готова уничтожить мировую экосистему – это очень стратегическая вещь», – предостерегает радиоведущий Сергей Мардан.

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Его прогноз подтверждают тезисы украинской пропаганды, которые с утра вбрасываются в киевские СМИ.

Разрушение дамбы на Каховской ГЭС лояльные режиму украинские спикеры разгоняют до уровня техногенной катастрофы в Чернобыле и Фукусиме. Расчет один – европейское сообщество очень боится радиоактивного заражения своих территорий, и поэтому пойдет на предоставление новый партий оружия во имя победы Украины , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Автор изречения «Крым будет украинским, или безлюдным», украинский националист и боевик Дмитрий Корчинский прямо заявил в эфире телеканала «Прямой», что Европа должна содрогнуться от «военного преступления века», а если не понимает угрозы, то ее ждет радиоактивное заражение от аварии на Запорожской атомной станции.

«И то, что реакция, пока вялая на эти вещи, немного удивляет. Потому что сейчас, кто бы, что не говорил, чтобы не говорила МАГАТЭ, Запорожская атомная станция точно так же находится под угрозой аварии! Это десятки предприятий, это угроза почве, это существенная угроза сельскому хозяйству Украины. И очевидно, что несчастные трудящиеся Африки и Азии в следующем году получат намного меньше хлеба, нежели могли бы. Поэтому Украина целиком могла бы рассчитывать на активную реакцию Запада, могла бы быть более энергичная дипломатическая реакция, нужно вводить новые санкции. Страны Евросоюза продолжают быть одними из наибольших торговых партнёров Российской Федерации, и торговля между ними продолжается в больших объёмах и за евро, которые поддерживают войну. Стоило бы ожидать прекращения торговых отношений, дипломатических отношений, и само собой увеличения поставок вооружений».

Уничтожением Запорожской АЭС угрожает и политолог Юрий Романенко, ранее объявленный в розыск в РФ за призывы убивать российских репортеров на Донбассе. По его словам, в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС будут повреждены реакторы на Запорожской станции.

«Нужно тормошить весь мир… Это событие масштаба может меньше, чем Фукусима и Чернобыль, но оно такое же тяжелое по своим экономическим последствиям. Потому что очевидно, что наше сельское хозяйство, которое находится на юге, и которое зависит от ирригации, оно сегодня оказалось без воды и, соответственно, Херсонская область, прежде всего, и Запорожская область, которые питались вот от ирригационной системы завязанной на Днепр, они сегодня окажутся без этой воды и в следующие месяцы: вода ниоткуда не появится», – подчеркивает Романенко.