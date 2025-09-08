Польша доиграется до четвёртого раздела, уже фатального – Кедми

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Активность американского военного присутствия в таких отдельных европейских странах, как Польша, свидетельствует об охлаждении отношения Вашингтона к формату НАТО.

Об этом на канале «Вальдман-LINE» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что США не только не планируют выводить контингент из Польши, но и, по просьбе польской стороны, обсудят его увеличение, в то время как идут разговоры о выводе войск из других европейских стран.

«Это не столько отношение к Польше, за этим решением – отношение Трампа к НАТО. Если бы США видели в НАТО со своим участием эффективный инструмент, тогда зачем отдельное американское присутствие в Польше? Польшу они рассматривают как геополитический объект, который обладает определёнными географическими, тактическими преимуществами, исходя из стратегической обороны США. США всё больше и больше сосредотачиваются на той или иной стране, а не на общем европейским театре военных действий и на НАТО. За этим следует уменьшение значения НАТО в глазах американского командования, и всё больше стратегия на нелатеральные военные отношения… Польша очень близка к Северной Европе, что больше всего волнует США – арктическое побережье, северный морфлот», – сказал Кедми.

В то же время, он скептически отозвался о польских перспективах.