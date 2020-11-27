Польша не прекращает «исправлять» историю Второй мировой войны – Захарова

27.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Проводя памятные мероприятия в нацистском лагере смерти «Собибор», польские чиновники скрыли тот факт, что многие его узники были гражданами СССР, а также «забыли» упомянуть о единственном в истории войны успешном восстании, произошедшем в лагере смерти под руководством советского офицера Александра Печерского.

Об этом в ходе брифинга заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратили внимание на появившуюся в польских СМИ (радио «Люблин» и ряд других региональных СМИ) информацию о мероприятиях по случаю 77-й годовщины восстания узников в бывшем нацистском лагере смерти «Собибор» и открытой там, в новом Музее-месте памяти, постоянной выставки «СС-Зондеркоммандо Собибор. Немецкий лагерь смерти 1942-1943».

Недоумение и сожаление вызывает тот факт, что в посвященном данному событию обращении первого заместителя министра культуры и национального наследия Польши Селлина не нашлось места, чтобы сказать хотя бы несколько слов о восстании и его руководителе Печерском, а в рамках экспозиции лишь вскользь упоминаются узники лагеря – граждане СССР.

Странно напоминать, но в современном мире, где мы фиксируем бесконечные попытки переписать историю, делать это надо регулярно.

Россия неизменно уделяет особое внимание противодействию фальсификации правдивой истории Второй мировой войны и увековечиванию памяти жертв тех страшных событий», – сказала она.

Мария Захарова также напомнила, что Запад предпринимает активные попытки «исправить» историю Второй Мировой войны, принизив в ней роль и вклад Советского Союза.

«Получив в 2013 году приглашение Министерства культуры и национального наследия Польши присоединиться к проекту создания музея в Собиборе, подтвержденное польской стороной, и позднее, выразили готовность участвовать и внести значительный финансовый вклад.

Наша страна по праву претендует на заметную роль в формировании концепции экспозиции Музея: помимо большого числа советских военнопленных, замученных в Собиборе, этот нацистский «конвейер смерти» известен единственным в истории Второй мировой войны успешным восстанием узников, которым руководил советский офицер Печерский.

В 2017 году, после длительного и явно сознательного затягивания обсуждения этого очевидного вопроса, польская сторона информировала нас о принятом Международным управляющим комитетом решении «продолжать сотрудничество в прежнем составе», то есть, без участия Российской Федерации.

Такая позиция укладывается в русло проводимой Варшавой линии на «исправление» истории Второй мировой войны с целью поставить под сомнение ключевую роль Советского Союза в освобождении Европы от «коричневой чумы». Будем и далее противодействовать всем подобным попыткам», – резюмировала представитель МИД.