Поляки и венгры устроят Западной Украине демилитаризацию похлеще русских, – Арестович
Украина в конечном итоге, как и озвучил накануне премьер Венгрии Виктор Орбан, действительно будет разделена на несколько частей. Самые ярые нацисты останутся на западной, что не устроить ни Польшу, ни Венгрию, поэтому там начнется демилитаризация и денацификация – ещё жёстче, чем проводит Россия.
Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Это идёт к тому, что восток и юг – земли имперского завоевания – будут в составе Российской Федерации. Международное право с этим может быть не согласно.
Условная бывшая Гетманщина, девять центральных областей от Полтавы до Житомира и до Черкасской области, – это будет некая Центральная Украина. Уж насколько она будет демилитаризирована, не знаю. Но некая центральная Украина, нейтральная, согласно Декларации о независимости. Скромная, похожая на Боснию, без выхода к морю.
И некая ершистая, вооруженная до зубов и отчаянно сопротивляющаяся непонятно кому западная Украина. Что с ней будет, и примут ее в ЕС и НАТО – это очень большой вопрос, как она сама себя будет упорядочивать – это тоже большой вопрос, потому что туда же соберется все это отребье, которое стремится поссориться со всеми…
Мы сейчас в крупной ссоре с пятью государствами, соседями. Из них три государства ЕС и НАТО…
Вот эта вся публика соберется там. Я просто представляю, как на нее будут реагировать поляки, словаки, венгры и так далее, на эту западную Украину, что они с ней захотят сделать. Я уверен, что там санкции повводят и начнут демилитаризировать темпами, которые превышают российские. Потому что никому эта клоака не нужна будет», – заявил Арестович.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: