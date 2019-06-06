Порошенко использовал предложение Кучмы по Донбассу для игры публику в Галичине

06.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Решение «отделить экономическим барьером» ЛНР и ДНР принимал СНБО Украины.

Об этом в ходе брифинга заявил экс-президент Украины Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Хочу призвать, чтобы мы чётко определили красные линии, которые переходить нельзя, за которыми наступает капитуляция, и ничего общего с миром у капитуляции нет. Хочу всем напомнить, что было введено в 2017 году. Мы никогда не пытались отделить экономическим барьером оккупированные территории, и поводом для принятия решения СНБО были следующие факторы: де-факто конфискация частной и государственной собственности на оккупированных территориях, переход из гривневой в рублёвую зону населения и промышленных предприятий оккупированных территорий, вывод из налогового режима предприятий, которые работали на оккупированных территориях… Мы настаивали на необходимости освобождения заложников и абсолютной необходимости отмены указа президента РФ о паспортизации жителей оккупированных территорий, который является новым брутальным нарушением международного права.

Неучёт этих позиций и возможная отмена решения СНБО, если это было в директивах президента Зеленского, является кардинально вредным и очень похожим на капитуляцию», – заявил Порошенко.

«Красные линии – это нет капитуляции! Красные линии – это нет расстрелу наших солдат! Красные линии – это нет легитимизации оккупации через механизмы налогового признания, признания режима собственности, признания режима оккупации», – истерил экс-президент.

Он подчеркнул, что, торгуя с ЛДНР, Украина не имеет права призывать к тому же самому другие государства, очевидно, позабыв, что торговля с Россией никогда не мешала Киеву требовать от запада антироссийских санкций.

«Если мы требуем, чтобы продукция украденных предприятий с оккупированных территорий не имела доступ на рынки стран США, Канады, ЕС, а сами у этих украденных предприятий будем покупать продукцию, это просто приведёт к режиму отмены санкций. Каждый должен понимать последствия подобных заявлений и подобных шагов», – подытожил Пётр Порошенко.

Напомним, согласно последним социсследованиям, политику Владимира Зеленского, направленную на установление мира и прекращение огня готовы поддержать 75 % украинцев. Петр Порошенко опирается на то меньшинство, которое продолжает поддерживать войну. Территориально большинство противников мирных переговоров и сторонников Петра Порошенко проживают в Галичине.